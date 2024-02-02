蘋果、亞馬遜、Meta財報出爐一次看！看好生成式AI、爭搶龐大商機

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據了解，蘋果執行長庫克（Tim Cook）於線上法人會議中提到，蘋果投入相當多的時間與心力在研發人工智慧技術，預計今年將公布研發成果細節。另關於生成式AI（Gen-AI）投資進展，則是針對開發相關產品、軟體以及服務未減少投資，今年也將有新進展，並看好蘋果在生成式AI應用的商機。外媒分析蘋果可能在6月的WWBC大會上公布最新的IOS18作業系統，並全面導入生成式AI技術。
亞馬遜得利於雲端服務及假期購物季消費，成長幅度明顯，使得第四季營收表現亮眼，高達1,380億美元（約新台幣4.63兆元）到1,435億美元（約新台幣4.53兆元）間，比倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師的預測則是1421.3億美元（約新台幣4.49兆元）得高。而全球最大的雲端服務供應商亞馬遜網路服務（Amazon Web Services, AWS）第四季營收為242億美元（約新台幣7,647億元），則與分析師預期的242.6億美元（約新台幣7,666億元）相符。
AWS執行長賈西（Andy Jassy）聲明提到，持續長期關注客戶，並提供出色的配送服務，同時提到努力將生成式AI納入其他服務中，而新功能開始反映在整體成果上。市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師卡納維斯（Sky Canaves）則認為，亞馬遜在2023年的假期季中，因有著更快的送貨速度及消費者優先的基本類別，讓其占主導地位，並預估今年將再擴大美國電子商務市占率。
Meta則受惠於假期購物季節廣告和裝置熱銷，上一季（截至去年12月底）營收至401億美元，成長達25％，較倫敦證券交易所集團（LSEG）數據預估的392億美元高。Meta預計新一季營收介於345億到370億美元，預估2024年總支出不變，落在940億到990億美元間。
儘管Meta股價曾在2022年崩跌，使其價值減損逾3/4，裁員人數超過2.1萬人，但隨著用戶數及數位廣告銷售增加，股價逐漸穩定回升。社群媒體業處改善，讓投資人願意接受Meta維持支出不變，包含用於對元宇宙技術投資及擴建AI基礎設施，另針對臉書首度配息，每股配發50美分，Meta更授權額外買回500億美元自家股票。因長期看漲，Meta股價近幾周創下歷史新高，昨（1）日盤後更上升超過14％，為2年多來首見，市值激增約1,300億美元。