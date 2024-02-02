「Hit Fm年度十大專輯」榜單出爐！草東、告五人、楊乃文都入選
▲告五人的專輯《帶你飛》入選「Hit Fm年度十大專輯」。（圖／記者吳翊緁攝）
記者
吳雨婕／綜合報導
2024-02-02 14:24:48
由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」出爐，分別是9m88《Sent》、K6劉家凱《太棒了！我一無是處的人生》、LINION《HIDEOUT》、MC HotDog熱狗《髒藝術家》、告五人《帶你飛》、孫盛希Shi Shi《BOOMERANG》、草東沒有派對《瓦合》、楊乃文《Flow》、麋先生《都是浪漫害的》、壞特 ?te《Way out》。
草東沒有派對表示，感謝Hit Fm各位DJ的肯定，讓這張專輯獲選2023年度十大專輯， 更謝謝所有聽眾跟歌迷的支持，祝大家新的一年平安、健康；告五人提到，專輯《帶你飛》是在宜蘭的「夏威夷商務汽車旅館」，打造獨一無二的車庫錄音室錄音而成，很開心公司讓他們有很大的空間跟想法去自由的創作音樂，猶如人生一樣，挑戰不一樣的冒險，希望在這張專輯中，能有一首歌曲可以讓聽眾一起跳脫舒適圈，帶大家飛。
9m88表示，這張專輯是她送給歌迷以及聽眾的8封情書，講述關於情感、自我覺察、生死、有情，涵蓋了生活、故事與經歷，希望這8封情書都能「Sent」到大家心坎裡，希望大家在生活中都能有所觸動跟啟發，在人生中不能輕易說出口的真心話，不能輕易表達的真實情緒，透過這張專輯能幫助大家「Sent」出去。
K6劉家凱表示，感謝Hit Fm各位DJ的肯定，讓這張專輯獲選2023年度十大專輯。這張專輯所要傳遞的就是當人生遇到挫折、感到一無是處時，要如何去面對自己、面對世界，每個人都可能遇到這樣的低潮期，但別忘了，我們在世界上就是一個重要的存在。所以他用了「Good For Nothing」來當成一無是處的英文名稱，「當我意識到自己的一無是處，我發現生命珍貴了起來。」提醒大家覺得自己是nothing時，別忘了我們still good，繼續用這樣的心態來面對2024吧！ ▲9m88專輯入選「Hit Fm年度十大專輯」。（圖／記者鄭孟晃攝） ▲劉家凱個人專輯《太棒了！我一無是處的人生》，入選「Hit Fm年度十大專輯」。（圖／凱開而彈） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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