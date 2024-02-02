EXO張藝興爆熱戀趙露思！他「高EQ」回應狗仔 陰陽怪氣粉絲好愛
張藝興2012年以南韓夯團「EXO」成員出道，近年他把演藝重心轉回中國，在音樂、戲劇、綜藝上都有亮眼的表現，一心只有工作的他，鮮少傳出緋聞，沒想到近日卻意外傳出他和「陸劇女神」趙露思熱戀的消息，令粉絲相當傻眼。對此，張藝興也透過工作室火速澄清，貼文內容雖然不是正面解釋戀愛傳聞，但他高EQ的發文引來粉絲笑讚：「你好陰陽怪氣，我好喜歡。」
記者張芸婷／綜合報導
近日，狗仔「追瓜少年阿飛」突然爆料張藝興與趙露思的緋聞，他在直播時忽然表示，去年9月、10月在很多藝人都會入住的飯店遇到張藝興，懷疑他跟趙露思都在飯店內，因為剛好當趙露思的車走沒多久，張藝興馬上出現，引起他的懷疑。
因為「追瓜少年阿飛」的這段發言，也引來粉絲猜測，他是否將爆料兩人熱戀的消息，沒想到事情才傳開沒多久，張藝興工作室在本週三（1／31）時，火速發文闢謠，用一張模糊不清的照片，搭配文字「（）風（）影」減短回應，被粉絲認為是在酸狗仔「捕風捉影」，並大讚工作室的高EQ，「你好陰陽怪氣我好喜歡」、「回的太好了」、「迅速闢謠，太寵粉了」。而趙露思則未針對此事做出回應。
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