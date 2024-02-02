▲Shutterstock 收購 Backgrid 名人新聞網

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我們現在能夠讓 Backgrid 和 Shutterstock 的客戶存取我們結合後的龐大編輯和檔案內容庫，為我們已經廣泛提供的產品和獨特的禮賓服務增添重要價值。
「作為面向新聞編輯室和媒體公司的全球最大的娛樂新聞機構之一，對 Backgrid 的收購進一步提升了 Shutterstock 作為一流娛樂和編輯內容主要提供商的地位，」Shutterstock 企業總監 Aimee Egan 表示，「我們現在能夠讓 Backgrid 和 Shutterstock 的客戶存取我們結合後的龐大編輯和檔案內容庫，為我們已經廣泛提供的產品和獨特的禮賓服務增添重要價值。」
此次收購將加強 Shutterstock 在美國東西海岸之間的編輯報導覆蓋範圍，同時進一步擴大公司在全球的影響力，以支援 Shutterstock 的更大戰略願景，即發展其國內和國際編輯業務，成為擁有全球最大頂級攝影師網絡的高品質名人新聞內容的領先提供者。
Backgrid 行政總裁 Alex Kantif 與聯合創辦人 Dan Taylor、Steven Ginsburg 和 Scott Cosman 一致表示：「我們很高興能踏上 Shutterstock 和 Backgrid 發展的新征程，我們將擺脫過去的限制，以新的方式擴闊業務。這次收購為我們的全球攝影師、客戶和員工網絡帶來了令人興奮的成長和創新機會，我們期待共同追尋這些機會。」
在此次公告之前，Shutterstock 在過去幾年採取了一系列促進業務發展的舉措，包括收購 SplashNews（7 天 24 小時全天候新聞和圖片服務站，讓編輯客戶能夠即時發佈突發新聞報道），推出新的 Shutterstock 編輯訂閱平台，擴大與 A&E、LIFE 和 Condé Nast 的獨家合作夥伴關係，透過 Opry Entertainment Group 與 The Grand Ole Opry 達成新的合作夥伴協議，以及推出 Shutterstock 的版權許可服務。
前瞻性陳述 本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》(The Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 定義的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述都為前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於指南陳述、行業前景、未來業務、未來業績或財務狀況、全新或已計劃的功能、產品或服務、管理策略及我們的競爭地位。您可以根據「可能」、「將」、「會」、「應該」、「可能會」、「期望」、「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「打算」、「規劃」、「預測」、「計劃」、「尋求」、「潛在」、「機會」和其他類似的表達方式以及此類表達的否定方式，來辨認前瞻性陳述。不過，並非所有的前瞻性陳述都會包含這些詞語。前瞻性陳述會受已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果與此處包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們於最近的 Form 10-K 年度報告，在「風險因素」標題下討論的內容，以及公司可能不時向美國證券交易委員會提交之其他文件中所述的內容。與本文件中所述交易相關的、可能導致實際結果與前瞻性陳述所設想的有實質差異性的因素包括：完成潛在交易的時間的不確定性；完成潛在交易的條件可能不被滿足的風險；可能被提起與潛在交易有關的訴訟；干擾我們或目標公司各自業務的影響；交易成本的影響；我們從建議交易中獲取利益的能力，包括貨幣化；我們將被收購業務與我們的業務有效地結合的能力；我們保留及僱用關鍵目標人員的能力；任何未知責任的影響。由於有這些風險、不確定性和因素，Shutterstock 的實際結果可能與本新聞稿包含之前瞻性陳述所討論或暗示的任何未來結果、表現或成就有重大差異。本新聞稿包含的前瞻性陳述僅截至本日期為止，Shutterstock 並無義務更新本新聞稿所包含的資訊或修訂任何前瞻性陳述，無論是因新資訊、未來發展或其他原因，除非法律另有要求。
關於 Shutterstock Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所代碼：SSTK）是轉型品牌、數位媒體及行銷公司的首要合作夥伴，並賦予世界自信創作的能力。在全球數百萬創作者、資料引擎不斷增長，以及無畏產品創新手法的推動下，Shutterstock 現已成為全球頂尖的許可平台，並擁有最廣泛及最多元優質的 3D 模型、影片、音樂、相片、向量圖及插圖。Shutterstock 全面使用最新創新科技，並提供最完整的資源選擇。從全球最大內容市場，到突發新聞及知名娛樂編輯存取，再到多合一內容編輯平台及工作室製作服務，將故事講述帶進生活。
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