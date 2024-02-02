香港便宜機票開搶！這家單程限時1000元 國泰買1送1：農曆年可用
香港是台灣人最愛出國目的地第6名，去（2023）年1到11月累計有超過66萬名台灣人到訪。成軍1年多的「大灣區航空」今（2）發布訊息，表示為慶祝台北航線啟航1周年，即起至2月8日止，限時推出龍年快閃優惠，台北—香港單程機票一張只要1000元（不包括相關税項及燃油附加費）。與此同時，國泰航空也有台北香港機票買1送1活動，優惠至2月5日止。
記者徐銘穗/綜合報導
大灣區航空龍年快閃優惠，適用於2024年2月2日至7日及2024年2月21日至3月31日期間從台北出發前往香港的航班。每程停留日數最多為7天。票價已包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，另外購買託運行李限額。
2022年7月啟航的大灣區航空，目前提供往返台北、曼谷、首爾、東京、大阪、胡志明市及馬尼拉的航班服務。在台北航線部分，大灣區航空每星期共有16班來往台北與香港的航班。
與此同時，國泰航空也推出香港機票「買一送一」活動，優惠搶購日至2月5日下午17時為止，由台北、高雄出發皆可，可預訂旅遊日期為2月1日至10月31日，農曆新年或連假、暑假都適用。優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。
國泰航空說明，13家合作業者包括山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等，香港機票買1送1優惠由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助送出。