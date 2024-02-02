天公疼憨人！蔡壁如考慮接市政顧問 中市府：人事調整無需揣測
傳聞台中市政府找民眾黨前立委蔡壁如擔任市府顧問，蔡壁如今表示「天公疼憨人」，並透露「目前尚在考慮」，自己已經答應選民續留台中，若接了就會公布。民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，若蔡真的出任市府顧問「是好事啊」！台中市政府則表示，若有人事調整會正式發佈公告，無需針對個別人事進行揣測。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如今（2）日在中廣《千秋萬事》節目受訪時，提到選後奔走地方謝票，感受到台中海線地區人民的熱情，選舉期間也交了很多地方好朋友，選後還有支持者要幫她設地方服務處，讓她相當感動，日前已答應選民續留台中、持續深耕。
外傳台中市府找她擔任市府顧問，蔡壁如表示目前尚在考慮，若接了就會公布。她透露不會留在台北的黨中央擔任職務，也未接到邀請擔任中央委員的訊息，平時偶爾接廣播及電視通告，維持生活開銷。
據了解，台中市政府編制4名「市府顧問」，其中有給職2人、無給職2人，但目前都懸缺。至於一般人較熟悉的「市政顧問」，則多達800人。台中市政府新聞局表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，若蔡壁如接任有給職顧問，「這是好事」，在市府任職不能同時兼任政黨的黨務人員、參與黨務核心，是可以理解的。