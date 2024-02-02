追劇不只Netflix！3影音串流平台亮點一次看　它每天花4元看到爽

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Netflix能夠透過用戶的觀看紀錄，建議用戶各類可能感興趣的內容，並每日整理出節目及電影的前10名熱門榜單，提供給用戶更多選擇參考，當作品出現在頁面時，還會自動播放預告，在吸引用戶眼球這方面做得無懈可擊。且近幾年Netflix持續產出優秀的自製影劇，逐漸累積用戶的信賴度，也成為不少人看劇的首選影音串流平台。
【Netflix收費方案】
📍基本方案（每月270元）：在任何手機、平板電腦、電腦或電視上觀賞，無廣告干擾，可在1部裝置上使用下載功能，以高畫質（720p）觀賞。
📍標準方案（每月330元）：在任何手機、平板電腦、電腦或電視上觀賞，無廣告干擾。可在2部裝置上使用下載功能，以全高畫質（1080p）觀賞；可新增1位不同住的用戶為額外成員，每月多付新台幣100元。
📍高級方案（每月390元）：在任何手機、平板電腦、電腦或電視上觀賞，無廣告干擾。可同時在4部支援裝置上觀賞、在6部裝置上使用下載功能，以超高畫質（4K）和高動態範圍成像技術觀賞，可使用沉浸式音效。最多可新增2位不同住的用戶為額外成員，每人每月多付新台幣100元。
大人小孩最愛！Disney+強勢結合6大品牌
迪士尼串流影音平台「Disney+」，結合迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star等6大品牌，提供各種多樣性及高人氣的影音內容，且近年來也開始自製劇集、電影，優秀內容逐漸走入用戶的視野中。
【Disney+收費方案】
📍標準方案（每月270元、年費2790元）：最多可7人共享帳號，支援2個裝置同時收看，最高支援全高畫質1080p，音質5.1聲道輸出。
📍高級方案（每月320元、年費3280元）：多可7人共享帳號，支援4個裝置同時收看，以4K超高畫質、HDR寬螢幕或IMAX Enhanced觀賞，最高支援杜比全景聲。
不過，Disney+於2023年11月1日開始，也宣布即將開始打擊密碼共享行為，目前已首先通知加拿大訂閱者，未來將禁止密碼共享。
追陸劇首選！愛奇藝多種戲劇、綜藝看不完
愛奇藝為中國最大影音串流平台，是許多追劇夜貓子的首選，裡頭包含各種日劇、韓劇、綜藝及動漫，當中又以愛奇藝獨家的陸劇及陸綜討論度最高，更是特色之一。雖然愛奇藝提供部分戲劇免費觀看，但大多只能看前3集，或是中間會有廣告干擾，因此還是有許多用戶選擇申辦會員，享有會員權益。
【愛奇藝「VIP黃金會員」收費方案】
📍連續包月（每月240元）：首月僅收費120元，優惠結束後以240元續費。
📍連續包季（每月630元）：首季僅收費490元，優惠結束後以630元續費，到期自動續費3個月，可隨時取消。
📍連續包年（每月1990元）：首年僅收費1590元，優惠結束後以1990元續費，到期自動續費1年，可隨時取消，每日最低只要4元就能看。
而愛奇藝「VIP黃金會員」的權益包含：最多可以5個裝置登錄，一天最多3台設備使用，最多2個装置同時觀看、VIP跳過廣告、藍光1080P高畫質觀賞、戲劇搶先看、杜比全景聲、會員內容下載，離線觀看、觀看獨播劇。