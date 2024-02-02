iPhone 15 Pro 降價！燦坤Apple Day今起跑　一表看清有沒有省錢

春節前燦坤今（2）日至2月4日推出「Apple Day」，單品最高折扣達35%。iPhone 15 Pro 256GB 可以省2828元，MacBook Air 13吋M2現折11%，MacBook Air M1活動價27,500元；iPad Air系列及AirPods同享9%，AirPods Pro 2特價後6,810元，實際和其他3C賣場相比，價格確實便宜一些。 我是廣告 請繼續往下閱讀 燦坤蘋果年度最大檔促銷開跑，2月2日起至2月4日連續三天全Apple品項限時促銷中，全台燦坤門市與線上購物網同享折扣。單品最高折扣達35%，舊機換新機還能再享估價加碼20%優惠。買Apple選Fula支付，Apple Day消費滿2萬元可享1,000元獨家現折優惠。另外還有原廠配件指定款現折7%。▲一表格看懂燦坤Apple Day有沒有比較便宜。（圖／記者周淑萍整理）《NOWnews》將指標的優惠商品直接幫大家比價其他3C賣場和網路售價，看看有沒有比較便宜。筆電部分，MacBook Air 13吋M2晶片 512GB燦坤Apple Day特價後還比網購通路貴了400元；iPhone 15 256G也不是市場最低價，網購最低價還比燦坤再便宜100元，如果能搶到Fula支付滿2萬元折千，價格競爭力才會比較明顯。其他像是iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Pro Max以及AirPods Pro 2 耳機，和其他3C賣場及網購通路相比確實更省錢。▲燦坤在Apple Day期間，AirPods Pro 2特價後6,810元，實際和其他3C賣場相比，價格確實便宜一些。。(圖／記者周淑萍攝)2024年最熱賣！分析師點名iPhone 15 Pro Max：上半年出貨量佔45%領年終想換iPhone 15 Pro Max！過來人揭「2關鍵」推坑：沒後悔過iPhone降價了！iPhone 15 Pro省逾4千 三星Galaxy Z Fold5降最多外媒評年度「最佳手機」iPhone 15 Pro Max拿下 最佳CP值是這款