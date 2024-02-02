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龍年來吉！駁斥致電綠高層遊說「珊昌配」　柯文哲：將對吳崢提告

▲駁斥致電綠營高層遊說「珊昌配」，民眾黨主席柯文哲（左）表示，將對民進黨發言人吳崢與報導的媒體提吿。（圖／記者呂炯昌攝，2024.02.01）
▲駁斥致電綠營高層遊說「珊昌配」，民眾黨主席柯文哲（左）表示，將對民進黨發言人吳崢與報導的媒體提吿。（圖／記者呂炯昌攝，2024.02.01）

記者呂炯昌／台北報導

第11屆立法院正副院長昨日選舉，民眾黨推派立委黃珊珊角逐立院龍頭，強調「團進團出」不跑票。不過，卻有媒體報導，民眾黨主席柯文哲近日透過關係，致電綠營高層遊說促成「珊昌配」。對此，柯文哲今（2）日表示，將對民進黨發言人吳崢與2家報導的媒體提告。

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柯文哲今日下午出席龍年春聯小物記者會，媒體詢問是否確定提告？提告時間以及要提告哪些人？柯文哲表示，提告事項黃珊珊正在寫訴狀，他們會告民事，第一點，他們也不喜歡訴訟，但是這種惡風一定要遏止，傳統以來先報新聞，然後是是而非，然後晚上call in 節目再把它們鬧大，等到聲量拉起來，隔天早上報紙再來一篇。

柯文哲說，1月13號投票就出來，民進黨從來也不來溝通，每天一直在媒體上罵他們，到前一天突然各方人馬都出現，他說我們打電話給他，「拜託，我為什麼要告民事，他在法院要提出證據，到時候把這些資料拿出來，是你們打電話來叫人家打給他，怎麼變主動打給他，還好我最後有留簡訊。」

柯文哲提到，他有明白跟他講，「我們沒辦法做交易，我們每天罵新潮流，怎麼可能去投新潮流，我們沒辦法支持新潮流！」他很清楚講明，「你要投給黃珊珊就投，我們不可能跟你們交換，我們不投你們的副院長（人選）。」

媒體追問說，吳崢表示，這位綠營大老允諾願意到法院出庭作證，人證、物證皆已準備，尊重也歡迎柯文哲提告，是要轉移韓國瑜當立法院長焦點。柯文哲表示，他不喜歡跟這些前輩互相告訴，要告就來，不可以用這種手段，不可以每一個說你要打電話給他，「我從來沒有電話號碼，怎麼打電話給他」。

柯文哲也提到，從這事很清楚賴清德雖然選上總統，但是還沒有全面掌控的力量，在立院也是不理他，如果民進黨支持游錫堃，會用這種輔選辦法嗎？

媒體詢問要提告包括這位醫界大老嗎？會公布名字嗎？柯文哲說，名字有曝光就提告，先吿吳崢，還有報導的陶姓記者，他再查查看到底寫了那些？媒體問要告哪一條，柯文哲表示，吿侵權。

柯文哲辦公室發言人陳智菡補充表示，訴狀中會明確寫清楚，1月31日下午時民眾黨有接到一些電話，主要是民進黨高層有透過人傳達訊息，希望能在立法院選舉希望做協商，下午有人來跟柯文哲會面，今天早上提到的綠營大老也在言談中釋放訊息，跟綠營最高層有些默契，大家可以就相關議題做討論。

陳智菡表示，是民進黨高層派人過來，希望能夠跟民眾黨做協商，主被動之間關係很清楚，是民進黨派人來，同時也打電話過來，醫界大老打過來時，一開始柯文哲沒接到，後來醫界大老又打給柯文哲的朋友，希望能跟柯文哲通電，同時也把醫界大老的電話給柯文哲，柯文哲才回電，針對吳崢談柯文哲主動打給綠營高層，這些事是子虛烏有。

針對對媒體提告部分，陳智菡表示，一開始有兩篇新聞報導內容引用黨政高層，他們一併對這兩家媒體提告，要了解黨政高層到底是誰？



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