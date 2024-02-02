籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

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被譽為是台灣最接近NBA的男人，陳信安是台灣籃壇的傳奇人物之一，也是黃萬隆的得意門生。陳信安生涯曾在SBL拿下5座總冠軍，並參加NBA沙加緬度國王的季前訓練營和金塊的測試會，可惜沒有通過。之後因膝傷卸下籃球身分，卻華麗轉身，擔任璞園董事長特助，並成為PLG桃園璞園領航猿總經理，無論有沒有當球員，都同樣出色。
「何老師」何守正
何守正是松山高中畢業的傑出校友，外型陽光的他，在台啤時期成為看板球員之一，並拿下3座總冠軍。退休後與張惠妹傳出緋聞，週邊新聞、話題仍不斷，之後與藝人小嫻交往、結婚，並在2018年離婚。現在自己經營健身房，事業發展不錯。
「大三元製造機」林韋翰
林韋翰在高中時期就是知名的後衛之一，之後加盟SBL，並在2019年轉戰中國CBA，大放異彩，並成為台灣球員首位在CBA締造大三元的球員。返台後以高薪加盟T1聯盟中信特攻，仍是現役球員。
「龍貓」胡瓏貿
胡瓏貿幫助松山高中締造三連霸，並在黃萬隆的訓練下，培養出強悍的防守，也奠定未來球星之路。畢業後在黃萬隆的引薦下，前往美國夏威夷檀香山就讀夏米納大學，並在NCAA二級出賽，之後加盟CBA，現在則效力於T1聯盟的全家海神。
「豪神」高國豪
高國豪是黃萬隆執教生涯末期最突出的學生，雖然身高不高，但靠著華麗的球風，和極佳的爆發力和天賦，在職籃闖蕩，並成為PLG聯盟新竹攻城獅的當家球星，也是攻城獅隊史最高薪的球員。