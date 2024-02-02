彰化老夫妻被公車撞「1死1重傷」！監理站開罰員林客運9千元
昨（1）日下午3時許，彰化溪湖一對80多歲杜姓老夫妻手牽手一起過馬路，慘遭員林客運當場撞上，老翁頭部變形當場死亡，老婦則是右腿遭輾斷、左腿開放性骨折，緊急送醫搶救；警方調查後，依過失致死罪嫌移送劉姓司機，而彰化監理站認定業者有疏失開罰9千元，並將在事發地點增設行人專用號誌及重劃標線。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，昨天15時39分，彰化縣消防局獲報，溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口發生嚴重車禍，立即派遣溪湖等消防分隊前往緊急救護，到達現場為員林客運擦撞2名高齡長者，2人均倒臥於大客車車尾處，現場藥袋散落一地，杜姓阿公頭骨變形，明顯死亡，阿嬤右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷、意識模糊，送醫搶救撿回一命，不過目前在加護病房觀察治療中。
警方指出，客運司機劉姓男子疑似未注意車前狀況，直接輾過，將報請檢察官相驗釐清死因，並依過失致死罪嫌將他移送法辦。今天一早彰化縣政府、彰化監理站及縣警局人員，前往事故地點會勘，會後決議將在員鹿路東西向設置一組行人專用號誌，以及路口網狀線模糊不清，將重新畫設。
另外，彰化監理站表示，劉姓司機肇事，除由警方調查相關責任外，針對員林客運未善盡督導及管理責任，將依運輸業管理規則處罰開罰9千元罰鍰。