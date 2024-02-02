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台式功夫菜入飯包！台式手握飯包「満足」饕客胃

▲陳翊穎將台式傳統「手路菜」的精髓入菜，自創出百元有找的「台式手握飯包」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲陳翊穎將台式傳統「手路菜」的精髓入菜，自創出百元有找的「台式手握飯包」。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

金長企業營運策劃執行長陳翊穎青少年投身餐飲業，19歲學以致用赴澳洲打工一年賺得第一桶金返台後，趁勝追擊在高雄新崛江盤下一間飲料店並將其轉虧為盈，後來因遇陸客銳減收攤，到早餐店改學煎台一年，以之前開店盈餘結合新學廚藝，在高市鹽埕區新樂街騎樓下開第一家台式飯包攤車店，自創台式手握飯包品牌「満足飯包」。

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「満足飯包」標榜台灣美味在握、一口咬定，結合外送通路，一時熱賣，陸續在高雄展店並吸引加盟商加盟，但好景不常，在疫後消費食安意識抬頭下，攤車食安衛生備受挑戰，於是去年底將流動攤車加盟結束，今年起改裝成店面加盟，擺脫「寄人籬下」，希望新的一年全新出發，為品牌帶來新氣象。

▲満足飯包（右一）份量十足，採中式海苔，輕薄脆口，配上多樣的獨門醬汁，吃完會有飽足感又滿足。（圖／記者陳美嘉攝）
▲満足飯包（右一）份量十足，採中式海苔，輕薄脆口，配上多樣的獨門醬汁，吃完會有飽足感又滿足。（圖／記者陳美嘉攝）
陳翊穎說，由於品牌初期人手有限、無力支應，中央廚房供料成本過高，加上流動餐車能見度不高，部分餐車衛生及食安問題也不夠到位，並有負評傳出，經痛定思痛於是斷然結束流動攤車加盟，今年起全面停止授權在騎樓擺攤，改做全店面式加盟，好讓品牌扣分止血。

這個月底將從楠梓創新店改裝起，集中力量做好品牌，以營運佳績來贏得大家對品牌的信心，「不是我去苦苦哀求人來加盟，而是讓人來找品牌，等於是品牌來找人」她再以更多心力投入品牌形象、產品研發，雙面提升，給予加盟商更多往前的動能，這樣加盟才會越做越好。消費者的聲音也是督促品牌進步的一大動力，也可大大增加品牌被動督責之處。加盟商二年一約，消費者的口碑及負評都會列入是否續約的考評。

▲満足飯包選用頂級的西螺濁水米，米粒晶瑩剔透、飽滿，軟中帶Q、黏彈性佳、口感甘甜深受消費者喜愛。（圖／品牌提供）
▲満足飯包選用頂級的西螺濁水米，米粒晶瑩剔透、飽滿，軟中帶Q、黏彈性佳、口感甘甜深受消費者喜愛。（圖／品牌提供）
至於満足飯包的發想，陳翊穎指出，她在新崛江開店時很忙，為省下吃飯時間，很喜歡吃海苔飯捲及握便當等海苔輕食裹腹，但總吃不飽，內餡也嫌過於單調乏味，海產店功夫菜又很貴，因而萌生將台式功夫料理融入飯包的想法，她於是將台式傳統「手路菜」的精髓入菜，主菜包括三杯雞、椒麻雞、鳳梨蝦球、麻婆豆腐、鐵路肉排、糖醋魚排等，創造出百元有找的「台式手握飯包」拿在手上，就可吃到海產店每盤200-300元等級台式料理。

至於商標設計是以「満」足飯包的満字，仿台鐵意相，裡面是山字，人改為山，取人山人海、生意興隆之意。她說，台式手握飯包爆紅後，很多創業者都想加盟，但都被誤認為沖繩飯糰，她澄清說：「我們是自創的台式手握飯包。」

陳翊穎表示，她將超商握便當再放大，飯量220克，比沖繩飯糰飯量130克多很多，且更有料，她獨創的「台式手握飯包」基本煎蛋配上生菜，內餡還包夾台灣手路菜等料理。

満足飯包採中式海苔，輕薄脆口、包飯後不影響口感，配上多樣的獨門醬汁，吃完會有飽足感又滿足，如此本土美味一手在握、一口咬定，好吃又熱銷，一時讓加盟攤車爆紅起來，但為讓食安衛生更到位，因此改做全店面式加盟，店面保留攤車窗台，但都是固定式。

陳翊穎強調，只要有20坪店面並出資88萬元即可輕鬆當老闆，包裝潢、包技術轉移，且製作流程有一套SOP，技術門檻不高，要學也不難，即使是沒有餐飲業經驗的「一張白紙」，保證兩週速成上手開店。她指出，公司只專注研發設計菜單及特調醬料，為大大降低加盟主取得原物料的價格，故沒有透過中央廚房供料，各店供應食材僅轉介上游各廠商而不經手，且會謹慎篩選原物料品牌，並重視消費者口碑及客訴，二年一約維持加盟商水平。

此外，各店經營方式將依店面大小、位置、消費人口量身設計，若是流動人口將強調製作速度，若是家庭休閒人口多則會增加吃裝潢的元素，因地制宜。

陳翊穎指出，總公司會一路輔導加盟商，並協助行銷。意者請洽満足飯包官網https://www.manzuriceburger.com/

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