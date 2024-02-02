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特企／士林扶輪持續送愛　表揚12位罕病家庭照顧者

▲感謝士林扶論社長年對罕病照顧者的表揚支持。（圖／品牌提供）
▲感謝士林扶論社長年對罕病照顧者的表揚支持。（圖／品牌提供）

本報訊

在台灣將近19,000個罕見疾病家庭，超過240種罕見疾病，7成以上無法治癒，許多照顧者長年累月照顧罹病家人。「走入社區，持續關懷弱勢，發揮社會服務真正效益」為台北士林扶輪社目標之一，自2017年起為感念罕見疾病家庭照顧者辛勞，每年皆會舉辦「罕病家庭照護者表揚大會」，迄今已邁入第8年，累計70個家庭接受表揚，捐助共計140萬元善款。1月25日於台北茹曦酒店表揚12位罕病家庭照顧者，本次表揚者有照顧罹病子女多年的老父親、母親，也有照顧者是因長輩及兄弟姊妹皆罹病的健康手足，更難能可貴的是非直系血親的照顧者獲獎。

國際扶輪3522地區總監許旭輝先生特別到場支持，他表示扶輪今年主題是「為世界創造希望」，士林扶輪社為罕病家庭帶來希望，而這份希望感能讓罕病照顧者感受到社會溫情。林敏夫社長表示：「因發現罕病家庭的照顧需求，所以將愛轉為行動，支持罕病家庭持續前進。更將『愛』化為歌聲，希望罕病家庭能心有所感。」而服務計畫主委王永慶先生亦提到：「在前社長Simon的介紹下，與罕見疾病基金會、罕病家庭接觸，看見了照顧者們的辛酸處，但社會大眾卻鮮少發現，他們確實應該要被支持與鼓勵。」

寶瓊是一位照顧年資長達44年的照顧者，大兒子沛祥於出生不久即癲癇發作，而早年醫療不發達，遲遲無法確定病因。寶瓊見此，總心痛的難以自拔，僅能多方打聽醫療院所、積極求醫， 後確診為結節性硬化症，會於腦部、心臟、腎臟等多種器官產生結節或瘤塊，因而造成癲癇、智力不足以及發育遲緩問題。在長達40餘年的照顧中，先生因癌症離世，寶瓊獨自扛起家計，幸運的是沛祥的兩個弟弟均無罹病。寶瓊以同等的愛呵護所有孩子，兩個弟弟也吸收母親的能量，對沛祥疼愛至極，而對此她僅略帶羞澀語氣、輕描淡寫地講述照顧歷程。

正值花信年華的玉潔也分享自己的照顧歷程， 因母親罹患原發性肺動脈高壓，故無法外出工作多在家休養，當時尚還年幼的玉潔，便時常擔任起母親的小助手。母親的疾病病況起起伏伏，一個小感冒可能就會需要住院甚至致命，因此媽媽總是要她做好最壞的打算，甚至交代後事，玉潔幼小心靈深陷入深層恐懼，家裡不富裕的她，靠著自己努力考上台大護理系，現於台大兒童加護病房貢獻自己的光與熱，最希望媽媽能健健康康，見證她穿婚紗走紅地毯的一刻，分享尾聲玉潔已紅了眼眶，深深感謝士林扶輪多年的協助與付出，讓她持續有動力照顧母親與兼顧學業。

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