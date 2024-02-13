運動維納斯／陽光女孩妙璇熱愛衝浪滑水　 還變身比基尼大師

我是廣告 請繼續往下閱讀
妙妙表示自己一開始喜歡的是衝浪，夏天大部分的時間都泡在海水裡，但畢竟在學生時期，平常課業繁重，沒有辦法太常往海邊跑，所以她就想要在城市裡，尋找一個可以玩水的地方。
後來發現距離學校不遠的蓮池潭，裡面竟然有滑水的設施，於是前往應徵滑水教練，老闆看到她有衝浪的背景，就開玩笑的說：「你要不要滑3圈看看，如果連續滑不落水，我就錄取你當教練。」沒想到她還真的辦到了，雖然那時候其實從來沒有玩過纜繩滑水。
沒想到完全沒有滑水經驗的她，憑藉著良好的水性與衝浪的經驗，一次就成功，這一試也開啟了她城市衝浪的生活。她說：「在所有運動裡面，我最愛的是纜繩滑水，因為我很喜歡在水上奔馳的速度感，以及可以不斷挑戰進階動作，每當完成更高的難度時，就會非常有成就感。」
不過也因為有跟海浪搏鬥的經驗，所以在湖水裡練習動作總是非常快速上手，因此常常急於學習新招式，很容易就會開始卡關，總是把自己摔得滿身是傷，連膝蓋都動過手術，所以有一陣子遇到瓶頸，非常挫折跟失落。
還好蓮池潭每年都會舉辦滑水比賽，她就決定強迫自己去參加，讓自己不斷的練習、隨時進步，而且她覺得跟同一個隊裡面的人去競爭的話，會讓自己更有動力去練習新招式、也更有勇氣去突破困境。
滑水也讓她的外文能力大進，因為俱樂部裡有很多來自世界各地的友人，因此她認識了很多外國朋友，她的個性活潑外向，又不怕開口講外語，所以總是能跟他們打成一片，一起滑水一起聊天，不知不覺中學會好幾國的語言。
也因為喜歡玩水，所以她收集了各式各樣不同造型的Bikini，各種款式以及花色都有，因為她的健美體態與小麥膚色，各種Bikini品牌的邀約不斷，大家都很喜歡找她拍照以及宣傳，呈現出動靜皆美的畫面。
因為擁有超多Bikini，所以很會選擇與搭配，常常她可以很快的認出客人身上的Bikini品牌，多了更多的共同話題，交了很多新朋友，也有很多人跟她請教如何挑選Bikini，於是她又多了一個「比基尼大師」的頭銜。
妙妙畢業於高雄醫學大學的運動醫學系，現在是一位運動按摩師，主要是使用筋膜刀搭配徒手，幫助客人放鬆，她說：「因為我有醫學相關的背景，感覺客人更願意找我、更信任我。」
她也表示很多人剛開始不清楚筋膜刀跟傳統按摩的差別，她就會仔細說明，差別在傳統按摩可能只有放鬆最深層的肌肉層，但表層比較照顧不到沒有，筋膜刀是先放鬆表層的筋膜，再往內深層去放鬆，所以基本上效果比較全面，也可以持續比較久。
不論是曾經在運動賽事期間，擔任運動傷害防護員，或是現職運動按摩師，妙妙非常希望能學以致用，借助自己的醫學知識，讓大家遠離傷害，並且減緩疼痛。