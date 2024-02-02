黃國昌要求下週開議 綠委酸：可跟他們保送的韓國瑜好好談
立法院朝野黨團將於5日協商開議日，藍綠主張23日開議，白則希望最快下週開議。對此，民進黨立委洪申翰今（2）日諷刺，國會最大黨已是新任院長韓國瑜與傅崐萁領軍的國民黨團，民眾黨團總召黃國昌能跟他們保送的韓國瑜好好談此事；民進黨團總召柯建銘則說，下星期一朝野協商，到時大家談一談，23日比較剛好。
記者陳佩君／台北報導
新會期昨天開議，並選出新任正副立法院長韓國瑜、江啟臣，黃國昌昨日接受媒體專訪時提到，他擔任副院長投票的監票員，國民黨團總召傅崐萁當時跑去跟柯建銘講話，傅崐萁便帶著立委洪孟楷跑來找他，並稱「國昌兄，我們跟柯總召講好了，我們2月23日開議」，但這個意思只是知會他2月23日開議，「我當場就跟他講，對不起，我反對，太晚了，我反對」。
立法院今發出黨團協商開會通知，訂於5日召開黨團協商，將研商開議日相關事宜。
對於開議日期，柯建銘受訪時表示，下星期一朝野協商，到時大家談一談，23日比較剛好，尊重民眾黨的看法；對於黃國昌喊話2月6日開議？柯回應，要過年前開議？老是搞成這樣不實際，朝野協商再談。
洪申翰則稱，他當然有很多堅持，但立法院就是需要朝野協商，現在立法院最大黨已經是韓國瑜跟傅崐萁領軍的國民黨團，「黃國昌可以跟你們保送的韓國瑜好好談這件事」。
綠委林俊憲也說，黃國昌慣例就是要把藍綠談好的日期提前一週，顯示他很認真、迫不急待要工作。