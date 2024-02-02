「最年輕的音樂家」蔣榮宗接棒葛萊美天王！奪設計奧斯卡雙金獎
有亞洲「最年輕的音樂家」美譽的蔣榮宗雙喜臨門，於今（2） 日推出全新演奏專輯-蔣榮宗《台北101演奏專輯》，還由美國傳來好消息，以《蔣榮宗ZONG 跨界科技X原創音樂 台北101演奏會》，榮獲有「設計奧斯卡」之稱的「美國2024 MUSE AWARD」金獎，還一舉成雙，共拿下「新媒體&音樂」（New Media & Music）和「展覽&活動」（Exhibition & Events）兩座金獎肯定，「MUSE AWARD」去年的得主是周興哲和葛萊美天王「一世代」哈利史泰爾斯（Harry Styles），能接棒東西兩大天王，以5G＋4K的潮流科技沈浸式演奏會獲獎，蔣榮宗備感榮幸。
記者吳雨婕／綜合報導
蔣榮宗表示：「這兩年來，發行了一些原創音樂、以及與品牌、藝術家合作的跨界專案，從原創音樂出發到與不同型態藝術家們的跨界合作，每一次都是不同的靈感激盪！很期待在創作的過程中聽見不一樣的自己。」他提及每首樂曲都像是自己的孩子，談到音樂眼睛閃閃發亮，首支主打〈浩瀚銀河-101樂章〉是《蔣榮宗ZONG 跨界科技X原創音樂 台北101演奏會》裡的開場曲，「與黑川互動媒體藝術的視覺藝術家討論時，我們希望營造在萬物銀河中呈現宇宙觀的音樂。 在金色粒子般炸裂與星光絢爛色彩中，帶出音樂主題旋律的渲染。」
此外，另一首單曲〈夏娃克隆巴別塔 I〉則是與亞洲首位榮獲義大利佛羅倫斯雙年展「新媒體藝術類」全球首獎、有「當代科技藝術教母」之稱的林珮淳教授跨界合作，以現代噪音、合成器與人聲合唱的混聲實驗，為該曲打造神秘的音景色彩。
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