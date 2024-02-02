蘋果iOS 18將成iPhone「史上最大更新」！全新AI功能曝光
外媒日前爆料，iOS 18將成為iPhone有史以來最重大的軟體更新之一，被視為iPhone導入生成式AI技術的一大關鍵。蘋果執行長庫克（Tim Cook）今（2）日在蘋果會計年度第1季的財報會議上表示，蘋果將繼續在AI領域花費大量時間和精力，更強調「AI為蘋果提供巨大機遇」，將於今年日後公佈具體細節。
記者鄭妤安／台北報導
報導指出，蘋果這次有望利用生成式AI大語言模型推出全新「Siri 2.0」，可自動執行複雜的任務，並實現Siri與快捷應用的深度整合。另外，也將在iPhone作業系統加入AI，其中包括Messages、Apple Music、Pages等應用程式。
先前彭博（Bloomberg）新聞記者馬克（Mark Gurman）透露，蘋果將新增RCS格式簡訊服務，支援更高解析度的照片及影片內容傳輸、傳遞音訊簡訊內容等功能。
此外，蘋果內部正在加緊腳步發展生成式AI，即「Apple GPT」，有資訊揭露，蘋果每年預計耗資10億美金開發生成式AI產品，藉此與OpenAI的ChatGPT抗衡。
Mark Gurman指出，更多有關iOS 18的細節，預計將會在今年WWDC 2024期間正式發表，在提供公開測試版本後，可望在秋季釋出正式版本供用戶安裝。