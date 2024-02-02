穿梭藍白遊說是他！醫界大老出面還原過程：31日接到柯文哲電話

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眼見風波延燒，陳永興下午發聲明指出，民眾黨團於29日聽取國、民兩黨候選人意見後，召開記者會公開宣布：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票未過，民眾黨將退出第二輪投票，這個宣布其實已經注定除非奇蹟出現，否國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。
陳永興提到，原本以為無法實現綠白合作，沒有想到2024年元月31日傍晚用餐時間，他接到柯主席電話：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」
聲明說，他當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德主席，當時賴主席回他：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問：「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！
陳永興說明，他和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因他知民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和他用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，「我還讓逸民兄與柯主席談話，電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆清德主席！之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識：民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長」。
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