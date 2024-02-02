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華郵獨家披露：台灣工具機流向俄羅斯！用於製造武器　恐違反禁令

▲《華盛頓郵報》獨家報導，稱俄羅斯貿易進口商「I Machine Technology」公司，自去年以來持續從台灣進口可用於製造武器的工具機，有的更被用來製造攻擊型無人機，可能違反了台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。無人機示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲《華盛頓郵報》獨家報導，稱俄羅斯貿易進口商「I Machine Technology」公司，自去年以來持續從台灣進口可用於製造武器的工具機，有的更被用來製造攻擊型無人機，可能違反了台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。無人機示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

《華盛頓郵報》獨家報導，稱俄羅斯貿易進口商「I Machine Technology」公司，自去年以來持續從台灣進口可用於製造武器的工具機，可能違反了台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。

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《華盛頓郵報》以「俄羅斯武器製造商的精密設備來自美國的盟友台灣」為標題，報導指出「I Machine Technology」與俄羅斯國防軍工產業往來密切，而從華郵取得的貿易紀錄和稅務資料顯示，自2023年1月以來，I Machine Technology已從台灣進口了價值超過2000萬美元的工具機，這些電腦數值控制（CNC）工具機用於許多領域，包括武器生產。

報導指出，I Machine Technology的主要客戶就是俄羅斯國防軍工產業，這些由台灣進口的工具機，有的更被用來製造攻擊型無人機，成為烏克蘭軍隊在戰場上的夢魘。

美國商務部前高階官員沃爾夫（Kevin Wolf）表示，出口電腦數值控制工具機給俄羅斯，很可能已違反台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。沃爾夫認為，台灣當局絕對要優先查緝此類出口貿易，「這就是對俄羅斯實施出口管制的原因」，這些工具機是製造武器的重要工具，而當事貿易商與國防軍工產業有聯繫，與無人機製造有聯繫，而且金額龐大，「這是典型的優先執法對象」。

報導指出，美國主導的對俄羅斯出口管制是史上最廣泛的限令之一，但是俄羅斯的國防軍工產業依舊強勁，而從I Machine Technology的案例可以看出，監管漏洞和執法不嚴，導致關鍵產品仍然能夠持續流向俄羅斯。

I Machine Technology的執行長布萊迪辛（Aleksey Bredikhin），否認公司在去年1月禁令生效後仍從台灣進口工具機，稱在那之後僅有繼續進口零件，並未違反管制措施。

而I Machine Technology的台灣貿易夥伴集盛公司負責人游明哲與布萊迪辛口徑一致，稱在禁令後僅有出口零件。游明哲強調自己對於I Machine Technology與俄羅斯軍方是否有聯繫並不知情，「經銷商基本上會有很多客戶」。

華郵就報導內容詢問我國經濟部國貿局，國貿局不願評論台灣企業是否違反出口管制，但國貿局說正在規劃禁止台灣企業銷售貨物給I Machine Technology，以防相關貨物被用於製造武器。

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