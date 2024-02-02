特企／農曆「幸福工程」滿檔！攢錢新招加速創造資金流

所謂「股票質押」就是將自己所持有的股票「當作抵押品」向「銀行」、「券商」、「證金公司」借錢，好處是透過股票質押，能同時保有手中股票也能向銀行或券商、證金公司等金融機構借到一筆與抵押品價值一定比率的金額。當然，天下沒有白吃的午餐，借款人須支付相關的手續費以及利息等作業費用，其中的利息費用高低，將依照各家銀行或券商公告為主。
對存股族、小資族來說，「股票質借」這個取得資金的管道有二大好處。第一大好處是可保有手中「金雞母」，持續領息。以國內很夯的元大高股息ETF來說，去年全年股價漲47.24％、含息報酬更達56.88％，是許多定期定額族的最愛，若是為了取得短期資金而賣掉，著實可惜，但有時生活中就是會出現須要一筆臨時周轉金，像是過年想換新車、全家要出遊等，這時透過股票借款就能繼續享受股利領取、又能有一筆活用金，一舉兩得。
第二大好處則是，當股市跌下來想逢低加碼，或於除權息旺季投入高配息的股票賺取利差，槓桿操作，不必賣股就取得短期「加碼金」逢低加碼。股票借貸常見的套利方式例如：利用債券型ETF或高股息ETF等殖利率高的標的當作擔保品借款，投資人可以在不賣出債券ETF的前提下，獲得額外的資金進行投資，進而放大投資效益。又或者像是用借款再投資高股息ETF ，當填息率為100％時，那麼在扣除借款利息後，可以賺取價差。或是用在股票抽籤，有些抽籤的股票金額大，或者是價差大，可以先用股票借款申請資金，提供資金周轉的便利。也因為有這二大好處，股票質借已成為活化資金、再投資的好工具。據證交所統計至2023年9月，有近8成的人使用股票借貸的資金再投入股市。
不過，存股族可能會擔心股票借貸利率可能過高，一般期間，銀行確實利率較低，但現階段已有券商看好年關商機，大推股票優利借貸，以元大證券來說，即日起至6月30日止就祭出「指定股票與ETF」借貸的優利活動，若借款10萬元7天，利息不到50元，相較銀行信貸動輒3至5％、券商6至7％的利率，相對具有吸引力，且撥款速度較銀行快，最快在30分鐘即可完成。
優利活動標的包含216檔ETF及46檔股票，像常見的元大台灣50、元大高股息、富邦台50、元大美債20年、元大台灣高息低波等都含括在內。元大證券指出，股票借貸最低借款金額從1萬元起跳、24小時線上申請，最快30分鐘內撥款，並且隨借隨還。申請方式超方便，只須三步驟：一、開立股票借貸戶，準備好財力證明（最新證券庫存、銀行存款、土地建物權狀、房屋及地價稅繳稅單收據等）；二、匯入股票為擔保品；三、輸入借款金額即搞定。投資人可輕鬆活用手中持股變現金，隨時可以有一筆「臨用金」。
不過，股票借貸仍須要注意一件事，就是「擔保品維持率是否低於130％」，如果股價維持率低於標準，券商還是會通知借款人進行補繳作業。投資人收到補繳通知後，可選擇「償還部分借款」或致電分公司「增加 / 變更擔保品」，須於通知3日內完成。因此在進行股票借貸前，仍需要衡量可承受的風險、來決定適當的貸款額度。詳情請搜尋元大證券ETF。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。