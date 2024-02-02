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立院長投票驚見仙氣正妹！鄉民全暴動求門　「立院林襄」IG神到了

▲有眼尖網友發現，開票過程中有一名長相亮麗的監票女工作人員，瞬間就引起鄉民暴動，甚至將她封為「立院林襄」。（圖／翻攝自立法院議事開票轉播）
▲有眼尖網友發現，開票過程中有一名長相亮麗的監票女工作人員，瞬間就引起鄉民暴動，甚至將她封為「立院林襄」。（圖／翻攝自立法院議事開票轉播）

記者賴禹妡／綜合報導

立法院正副院長選舉已於1日落幕，最終由國民黨立委韓國瑜當選立法院長，副院長則是藍委江啟臣。然而在立法院議事轉播畫面中，有眼尖網友發現，開票過程中有一名長相亮麗的監票女工作人員，瞬間就引起鄉民暴動，甚至將她封為「立院林襄」，也有強者神出該名正妹的IG帳號，她也在自己的IG分享相關報導，並笑喊「這是我的高光時刻嗎？」 

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一名網友昨日在PTT表特版曬出截圖，並寫下「今天的立法院蓋章妹，這位出來從政會是pr多少呢？」只見畫面中，一名長相甜美的長髮正妹，不僅露出迷人的笑容，更散發出陣陣仙氣，確實十分吸睛。 

▲有眼尖網友發現，開票過程中有一名長相亮麗的監票女工作人員，瞬間就引起鄉民暴動，甚至將她封為「立院林襄」。（圖／翻攝自IG＠ying_annn）
▲該名長相甜美的長髮正妹，不僅露出迷人的笑容，更散發出陣陣仙氣，事後有強者真的神出該名正妹的IG帳號。（圖／翻攝自IG＠ying_annn）
貼文曝光後，鄉民們全暴動狂讚，「立院企鵝妹」、「這種場合都是找全公司最正的當門面」、「超美，根本女神」、「根本立院林襄」。就連媒體人黃揚明都貼出截圖，表示「議事人員意外爆紅，被譽為立院林襄」。 

也有強者真的神出該名正妹的IG帳號，湧入許多鄉民爭相搶看。而「立院林襄」還於1日晚間分享自己被報導，幽默表示「這是我的高光時刻嗎？」還分享「可是有本來就認識我的人問我同事這是誰…心情很複雜」。不過，從「立院林襄」的日常生活IG帳號中可以看見，她和老公拍攝的甜蜜婚紗照，早已名花有主。 


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