柯文哲2年後選台中市長？江和樹：若藍白不合、總統局不可能贏
立法院長選舉剛結束，各黨已開始佈局2年半後的縣市長選舉，參選中一選區的民眾黨前立委蔡壁如，頻被關心是否參選台中市長，市黨部主委江和樹卻認為，無論從個人支持度、黨未來布局，民眾黨在台中推出柯文哲選市長，才是最好的選擇。
記者顏幸如／台中報導
前立委蔡壁如參選台中市中一選區立委雖落敗，但對戰前副院長蔡其昌，得票率45%已是雖敗猶榮。外界勸進她選下屆台中市長，蔡壁如態度保守，指在地方深耕與熟悉都要一段時間，因此暫不考慮2年後的台中市長選舉。
民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，下屆市長選舉，藍綠應該會由江啟臣、何欣純出線，可預見未來的台中不會有太大改變，「沒有意外、也沒有驚喜，頂多就是按步就班」。
江和樹認為，台中之所以被稱為搖擺州，就是對好的人與事物接受度高，台中人對柯文哲的期待很高，從柯在台北只開23％、台中卻拿了30.5％選票可以看出來。
江和樹說，柯文哲能選總統當然好，但黨的未來發展也要考量，從這次選舉結果分析，民進黨再不濟也有4成的支持度，未來若藍白不合，選總統一定沒辦法贏過民進黨，與其如此，不如2026這局讓柯文哲參選台中市長。
江和樹指出，民眾黨一直被認為是「台北黨」，站在地方黨部立場，若藉由柯文哲參選台中市長的影響力，以台中為根基發展，決戰中台灣，進而讓民眾黨在整個台灣壯大，對柯文哲而言是重大的責任，一點都不委屈。