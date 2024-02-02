農曆年難過！全台近萬人放無薪假　製造業狀況最慘

紅包變薄了！上班族揭「5大原因」　壓歲錢預算平均11.3K

▲過年紅包總是上班族的一大支出，要包多少更是讓人苦惱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲過年紅包總是上班族的一大支出，要包多少更是讓人苦惱。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者許若茵／台北報導

過年紅包總是上班族的一大支出，要包多少更是讓人苦惱。根據人力銀行調查，雖然今年「壓歲錢」的總預算，平均落在11292元，略多於去年，但也有上班族承認，預算比起去年是「變少」的，原因包含生活開銷變大、公司沒加薪等5大原因。

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春節比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」這件事情，由yes123求職網的調查發現，高達90.1%的上班族指出，「龍年過年」計畫發紅包，比例高於兔年的88.1%；同時「壓歲錢」的總預算，平均落在11292元，也略多於去年的1015元。
    
同時再與兔年相比，其中又有49.7%表示，預算呈現「一樣」的狀況；仍有26.8%表示，比起去年是「變多」；但是也有23.5%的人表示，預算比起去年是「變少」。

只是為何包紅包的預算會減少，在可複選情況下，主要原因依序有「生活開銷變大，排擠到預算」(83.5%)、「公司沒加薪」(72.4%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(44.4%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(22.9%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(13.6%)。

那麼龍年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，調查則顯示：有高達七成七(77.1%)的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(43.6%)，或者是「同輩親戚」(22.6%)，以及「配偶或情人」(13.8%)、「朋友或同事的小孩」(12%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，不過連3年受制於通膨壓力，上班族發紅包、送禮的預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。

楊宗斌提醒，像是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可！還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。

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