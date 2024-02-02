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7成人過年前就缺錢！年節送禮砍預算　前5大熱門都是吃的

▲今年送禮的比例、預算也都較去年低，進一步觀察送禮內容，前5名都跟「吃」有關！（示意圖／取自photo AC）
▲今年送禮的比例、預算也都較去年低，進一步觀察送禮內容，前5名都跟「吃」有關！（示意圖／取自photo AC）

記者許若茵／台北報導

根據人力銀行調查，有7成上班族透露，過龍年農曆年前，就已手頭吃緊，今年送禮的比例、預算也都較去年低，進一步觀察送禮內容，前5名都跟「吃」有關！

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大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從yes123求職網的調查發現，仍然有70.3%的人透露，其實在過龍年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」（可能缺錢）的情況，比例略高於去年的68.8%。

除此之外，過年有計畫「送禮」的上班族，則佔了64%，但比例略低於去年的65.2%；而且平均預算則為4977元，也少於去年的5292元。再和兔年相比，則有47.9%表示，預算呈現「持平」狀況；有21.8%表示，比去年「多」；但仍有30.3%表示，送禮預算比去年「少」。

至於主要的送禮對象，在可複選情況下，分別是：「親戚」(53.3%)、「父母」(51.5%)、「一般朋友(非公務關係)」(31.6%)，以及「公司上司」(17.8%)、「公司同事」(14.7%)、「公司客戶、合作廠商」(10.2%)。

還有「送禮的內容」，在可複選情況下，前五名主要為「糕餅類禮盒」(37.8%)、「零食類禮盒」(35.1%)、「養生補品類禮盒」(33.2%)，以及「水果禮盒」(27%)、「茶葉禮盒」(18.8%)。

其他禮品又分別有「肉品禮盒」(17.1%)、「鮑魚、燕窩、魚翅等乾貨禮盒」(15.8%)、「咖啡禮盒」(14.3%)，以及「百貨、超商禮券」(12.3%)、「酒類禮盒」(10.8%)。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，像是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可！還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。
 

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