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台北動漫展擠爆世貿！木棉花「福袋完售清單」　角川銷量TOP5出爐

▲2024台北國際動漫節（動漫展）登場，單日入場人數破10萬人，對比去年首日9.5萬人，入場人次激增。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2024台北國際動漫節（動漫展）登場，單日入場人數破10萬人，對比去年首日9.5萬人，入場人次激增。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

台北國際動漫節昨（1）日在世貿一館首日登場，一早開幕人潮已為滿世貿展場一圈，場內也擠得水泄不通，主辦單位統計首日吸引了10.5萬人次進場，對比去年首日9.5萬人，入場人次激增，知名出版社木棉花在今（2）日發布福袋完售清單，並且不再補貨；角川也公布銷售佳績，單日新刊銷售合計突破萬本，並公開2024台北國際動漫節首日熱銷排行榜。

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台北國際動漫節昨（1）日正式開幕，今年匯聚110家廠商、約800個攤位，堪稱歷年最盛大，加上疫情解封吸有更多知名聲優、動畫製作人來台與粉絲見面，首日入場次達到10.5萬人，相較2023年首日9.5萬人，入場人數成長1萬人。

其中知名出版社木棉花的限定福袋，每年都吸引漫迷夜排搶購，台北國際動漫節開幕僅第2天，官方也發出完售公告，包括「葬送的芙莉蓮」、「86 不存在的戰區」、「進擊的巨人」以上三款福袋現場完售，不再補貨，而據現場粉絲回報，還有「莉可麗絲」福袋也貼出完售標誌。

目前有現貨的剩餘「刀劍神域 」、「間諜家家酒」、「關於我轉生成史萊姆這檔事」，想要入手的漫迷可得抓緊腳步。

▲木棉花福袋瘋搶購，活動第二天即發出部分完售公告，提醒漫迷可別白跑一趟。（圖／翻攝自木棉花FB）
▲木棉花福袋瘋搶購，活動第二天即發出部分完售公告，提醒漫迷可別白跑一趟。（圖／翻攝自木棉花FB）
台灣角川也公布動漫節首日新刊銷售合計突破萬本，熱銷TOP5作品依序為：

1、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (6)  (限定版)》（售價1200元）
2、《新世界狂歡遊戲設定集 (2) (特裝版)》（售價1500元）
3、《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (9) (限定版)》（售價1250元)
4、《靠死亡遊戲混飯吃。(1) (特裝版)》（售價700元）
5、《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎 (特裝版)》（售價900元）

精品首日銷量TOP5：

1、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》御朱印風明信片組(6入)（售價300元） 
2、《歡迎來到實力至上主義的教室》茶柱佐枝兔女郎壓克力立牌（售價250元）
3、2024動漫節超值福袋（售價549元）
4、《86─不存在的戰區─》電競滑鼠墊」（售價599元）
5、《義妹生活》毯子」（售價850元）

▲台灣角川吸引眾多漫迷，新刊在展覽首日即突破萬本銷量。（圖／翻攝自台灣角川FB）
▲台灣角川有多部知名作品受到漫迷喜愛，新刊更是在展覽首日即突破萬本銷量。（圖／翻攝自台灣角川FB）

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