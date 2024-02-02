台北動漫展擠爆世貿！木棉花「福袋完售清單」　角川銷量TOP5出爐

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其中知名出版社木棉花的限定福袋，每年都吸引漫迷夜排搶購，台北國際動漫節開幕僅第2天，官方也發出完售公告，包括「葬送的芙莉蓮」、「86 不存在的戰區」、「進擊的巨人」以上三款福袋現場完售，不再補貨，而據現場粉絲回報，還有「莉可麗絲」福袋也貼出完售標誌。
目前有現貨的剩餘「刀劍神域 」、「間諜家家酒」、「關於我轉生成史萊姆這檔事」，想要入手的漫迷可得抓緊腳步。
台灣角川也公布動漫節首日新刊銷售合計突破萬本，熱銷TOP5作品依序為：
1、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (6) (限定版)》（售價1200元）
2、《新世界狂歡遊戲設定集 (2) (特裝版)》（售價1500元）
3、《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (9) (限定版)》（售價1250元)
4、《靠死亡遊戲混飯吃。(1) (特裝版)》（售價700元）
5、《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎 (特裝版)》（售價900元）
精品首日銷量TOP5：
1、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》御朱印風明信片組(6入)（售價300元）
2、《歡迎來到實力至上主義的教室》茶柱佐枝兔女郎壓克力立牌（售價250元）
3、2024動漫節超值福袋（售價549元）
4、《86─不存在的戰區─》電競滑鼠墊」（售價599元）
5、《義妹生活》毯子」（售價850元）