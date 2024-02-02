MixerBox新功能「客製化AI機器人」　校花學妹、佛祖免費線上陪聊

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🟡三大熱門AI機器人
目前MixerBox AI 搭載GPT-3.5、GPT-4 以及其它不同大型語言模型，目前在 App Store 與 Android 平台已累積超過1萬份高評價，評分高達 4.6～4.7 分。官方也整理三個近期熱門的AI機器人，一鍵就能找佛祖開示、找學妹聊天或是尋找旅遊小幫手。
📍學生會那個校花學妹 （連結請點）學妹機器人，任何話題都可以跟學妹聊聊，且24小時都在線上，不會隨時發「洗澡卡」、「睡覺卡」。
📍AI 佛祖（連結請點）：是一個啟蒙智慧的 AI 聊天機器人，讓用戶通向開悟之路上尋找深奧的智慧和指引。
📍AI 旅遊幫手（連結請點）：可以提供豐富的旅遊資訊，只需提出日期、人數、城市或國家等旅遊需求，就能幫你打造一趟難忘的旅程。
🟡如何客製化AI 機器人：
1. 點選「建立自訂 AI 」
2. 在「名稱」欄輸入自訂的客製機器人名稱，AI 會自動生成這個客製機器人的「描述」和「指示」（prompt），也可以自行修改內容。
3. 還可以在「知識庫來源」輸入任何所需要的資料來源網址，如果沒有需求也可以在這一欄保持空白，如果資料來源沒有現成網站，可以將資料文檔上傳到雲端後把權限設定為公開，MixerBox AI 就可進行讀取。
4. 可以針對「圖片網址」、「自訂 AI 網址連結」、「引導對話問題」等其它部分進行調整，最後按下「發佈」即可完成。