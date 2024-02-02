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MixerBox新功能「客製化AI機器人」　校花學妹、佛祖免費線上陪聊

▲MixerBox AI 推出「客製化 AI 機器人」新功能，可以按照使用者設定的需求來進行回答、處理特定任務，只要註冊就可免費使用。（圖／記者周淑萍攝）
▲MixerBox AI 推出「客製化 AI 機器人」新功能，可以按照使用者設定的需求來進行回答、處理特定任務，只要註冊就可免費使用。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

AI話題正夯，想要製作出專屬於自己的「AI機器人」現在不用學會程式語言，動動手只能就能完成！MixerBox AI 推出「客製化 AI 機器人」新功能，可以按照使用者設定的需求來進行回答，或是處理特定任務。用戶只要註冊就可免費使用，不用學寫程式，透過日常的對話文字告訴 MixerBox AI 需求，就可以生成專屬的機器人。官方也公布近期最夯的AI機器人，讓你可以找AI佛祖開釋，或是找校花學妹陪你深夜聊天。

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MixerBox AI 可以讓用戶免費使用 ChatGPT，近日推出新功能，可以客製化專屬於自己的 AI 機器人，不用學任何程式語言即可完成。舉例來說，品牌、商家可以透過 MixerBox AI 建置完全客製化的客服 AI 機器人，不需要撰寫任何程式。只要點選「建立自訂 AI 」，然後將自家產品或服務相關資料輸入 AI 知識庫，就可以馬上生成一個客服 AI 機器人。


🟡三大熱門AI機器人

目前MixerBox AI 搭載GPT-3.5、GPT-4 以及其它不同大型語言模型，目前在 App Store 與 Android 平台已累積超過1萬份高評價，評分高達 4.6～4.7 分。官方也整理三個近期熱門的AI機器人，一鍵就能找佛祖開示、找學妹聊天或是尋找旅遊小幫手。

📍學生會那個校花學妹  （連結請點）學妹機器人，任何話題都可以跟學妹聊聊，且24小時都在線上，不會隨時發「洗澡卡」、「睡覺卡」。

📍AI 佛祖（連結請點）：是一個啟蒙智慧的 AI 聊天機器人，讓用戶通向開悟之路上尋找深奧的智慧和指引。

📍AI 旅遊幫手（連結請點）：可以提供豐富的旅遊資訊，只需提出日期、人數、城市或國家等旅遊需求，就能幫你打造一趟難忘的旅程。

▲AI佛祖也是近期熱門的機器人，透過問答來進行開釋。（圖／翻攝官網）
▲AI佛祖是近期熱門的機器人，透過問答來進行開釋。（圖／翻攝官網）
🟡如何客製化AI 機器人：

1. 點選「建立自訂 AI 」

2. 在「名稱」欄輸入自訂的客製機器人名稱，AI 會自動生成這個客製機器人的「描述」和「指示」（prompt），也可以自行修改內容。

3. 還可以在「知識庫來源」輸入任何所需要的資料來源網址，如果沒有需求也可以在這一欄保持空白，如果資料來源沒有現成網站，可以將資料文檔上傳到雲端後把權限設定為公開，MixerBox AI 就可進行讀取。

4. 可以針對「圖片網址」、「自訂 AI 網址連結」、「引導對話問題」等其它部分進行調整，最後按下「發佈」即可完成。

▲在 MixerBox AI  點選「建立自訂 AI 」即可快速制作專屬的AI機器人。（圖／記者周淑萍攝）
▲在 MixerBox AI  點選「建立自訂 AI 」即可快速製作專屬的AI機器人。（圖／記者周淑萍攝）

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