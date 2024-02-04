「港片御用老外」河國榮輕生！疑想念亡妻走絕路　享年58歲

潤娥的5件事！前輩公認「SM最美練習生」　曾與李昇基當元旦情侶

▲「少女時代」成員潤娥從練習生時期就是公認的「大美女」，出道至今積極投身公益活動，人美心善。（圖／潤娥IG）
▲「少女時代」成員潤娥從練習生時期就是公認的「大美女」，出道至今積極投身公益活動，人美心善。（圖／潤娥IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓人氣女團「少女時代」成員潤娥今（4）日晚間在「台北國際會議中心TICC」舉辦她的「YOONA FAN MEETING TOUR」巡迴見面會台北場。在參加活動之前，《NOWnews今日新聞》特別整理潤娥的5件小故事，帶大家認識這位熱愛投身做公益的暖心女神，包含是前輩公認的「SM最美練習生」、出道至今近17年「唯一公開」認愛過的男友只有李昇基等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
SM最美練習生

潤娥1990年出生，受到南韓女團始祖S.E.S的影響，而產生成為歌手的夢想，12歲時參加SM娛樂舉辦的「週六公開徵選」成功入選練習生，據說當時該徵選僅有「百萬分之一的超低合格率」，潤娥因此開啟長達5年多的練習生之路。從小長相清新亮麗的潤娥，練習生時期與現在的美貌差異不大，是SM公認的「最美練習生」，就連大前輩「東方神起」的昌珉及「Super Junior」隊長利特都大讚她是「兩百名練習中最耀眼的。」

▲潤娥從小長相清新亮麗，剛出道時期與現在的美貌差異不大，是SM公認的「最美練習生」。（圖／TVPP Youtube）
▲潤娥（右）從小長相清新亮麗，出道時期與現在的美貌差異不大，是SM公認的「最美練習生」。（圖／TVPP Youtube）
唯一認愛前男友「李昇基」

2014年時，潤娥和李昇基成為南韓第一狗仔《Dispatch》公開的元旦情侶，李昇基多年來一直表示「少女時代的潤娥是我的理想型」，而後2人因節目《強心臟》結緣，緋聞一出他們也隨即公開認愛，2人卻在2015年8月時因聚少離多決定和平分手，雖然這段戀情時間不長，但依舊被粉絲稱為「夢想成真的最佳範例」。

▲潤娥（左）和李昇基在2014年成為南韓第一狗仔《Dispatch》的元旦情侶，戀情僅維持1年8個月，卻來是粉絲心目中的「夢想成真的最佳範例」。（圖／潤娥、李昇基IG）
▲潤娥（左）和李昇基在2014年成為南韓第一狗仔《Dispatch》的元旦情侶，戀情僅維持1年8個月，卻還是粉絲心目中「夢想成真的最佳範例」。（圖／潤娥、李昇基IG）
中文十級能力　完全不需要翻譯

擁有中文十級能力的潤娥，之前來台灣舉辦粉絲見面會時，就全程以中文跟粉絲互動，在澳門當地餐廳用餐時，也完全不用翻譯，全程獨自用中文完成點餐，還即時翻譯向朋友用韓文解釋菜單，加上她本身對學習中文有著很大的興趣，在2019年12月時就已經通過了中文檢定。

▲潤娥擁有中文十級能力，在2019年12月通過中文檢定。（圖／潤娥微博）
▲潤娥擁有中文十級能力，在2019年12月通過中文檢定。（圖／潤娥微博）
熱愛烹飪的生活小能手

從潤娥的IG及YouTube頻道可以看到她是個熱愛料理的人，時常與粉絲分享她製作的料理及甜點，且賣相極佳。潤娥出演綜藝節目《孝利家民宿2》時，也能看見她十分賢慧又能幹的一面，下廚、開車或打掃都能一肩扛起，是李孝利認證的「生活小能手」。

▲潤娥熱愛下廚，常在IG分享自己烹飪的成果。（圖／潤娥IG）
▲潤娥熱愛下廚，常在IG分享自己烹飪的成果。（圖／潤娥IG）
積極參加公益活動

出道至今潤娥積極參與各式公益活動，2008年開始助養非洲兒童，2012年就曾低調前往秘魯的小學擔任志工，2020年則捐款1億韓元（約250萬元）幫助受新冠影響的病人，非常熱衷參加慈善活動的她人美心善，希望能為社會多多貢獻。

▲潤娥出道至今積極參與各式公益活動，希望自己能為社會貢獻，堪稱熱心公益的「天使韓星」。（圖／潤娥IG）
▲潤娥出道至今積極參與各式公益活動，希望自己能為社會貢獻，堪稱熱心公益的「天使韓星」。（圖／潤娥IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

SJ的5件事！利特、希澈互毆被封「仁川大戰」　他對台式火鍋中毒

(G)I-DLE舒華5件事！16歲休學立志當偶像　赴韓培訓2年組團出道

關於YOASOBI的5件事！出道單曲破10億播放　成日本小說音樂化傳奇

吳慷仁的5件事！每天一定會親邵雨薇兩次　看《樂來越愛你》爆哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞