潤娥的5件事！前輩公認「SM最美練習生」　曾與李昇基當元旦情侶

我是廣告 請繼續往下閱讀
潤娥1990年出生，受到南韓女團始祖S.E.S的影響，而產生成為歌手的夢想，12歲時參加SM娛樂舉辦的「週六公開徵選」成功入選練習生，據說當時該徵選僅有「百萬分之一的超低合格率」，潤娥因此開啟長達5年多的練習生之路。從小長相清新亮麗的潤娥，練習生時期與現在的美貌差異不大，是SM公認的「最美練習生」，就連大前輩「東方神起」的昌珉及「Super Junior」隊長利特都大讚她是「兩百名練習中最耀眼的。」
唯一認愛前男友「李昇基」
2014年時，潤娥和李昇基成為南韓第一狗仔《Dispatch》公開的元旦情侶，李昇基多年來一直表示「少女時代的潤娥是我的理想型」，而後2人因節目《強心臟》結緣，緋聞一出他們也隨即公開認愛，2人卻在2015年8月時因聚少離多決定和平分手，雖然這段戀情時間不長，但依舊被粉絲稱為「夢想成真的最佳範例」。
中文十級能力 完全不需要翻譯
擁有中文十級能力的潤娥，之前來台灣舉辦粉絲見面會時，就全程以中文跟粉絲互動，在澳門當地餐廳用餐時，也完全不用翻譯，全程獨自用中文完成點餐，還即時翻譯向朋友用韓文解釋菜單，加上她本身對學習中文有著很大的興趣，在2019年12月時就已經通過了中文檢定。
熱愛烹飪的生活小能手
從潤娥的IG及YouTube頻道可以看到她是個熱愛料理的人，時常與粉絲分享她製作的料理及甜點，且賣相極佳。潤娥出演綜藝節目《孝利家民宿2》時，也能看見她十分賢慧又能幹的一面，下廚、開車或打掃都能一肩扛起，是李孝利認證的「生活小能手」。
積極參加公益活動
出道至今潤娥積極參與各式公益活動，2008年開始助養非洲兒童，2012年就曾低調前往秘魯的小學擔任志工，2020年則捐款1億韓元（約250萬元）幫助受新冠影響的病人，非常熱衷參加慈善活動的她人美心善，希望能為社會多多貢獻。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道