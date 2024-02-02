樹立機關正面形象！海洋委員會公布112年十大亮點政績

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海洋委員會主任委員管碧玲表示，政府為提升海洋能見度，於107年4月28日成立海洋委員會，是第一個在高雄設立的中央部會，負責統合我國海洋事務與政策。
管碧玲說，她接掌海委會一年以來，深刻感受到政府投入海洋資源相對不足，為期導入資源，及提升國人對於海洋事務的支持，在記者會，除公布112年十大亮點政績，樹立機關正面形象外，並積極向行政院爭取適足財源及員額，以完備海洋相關體系，未來也將持續推動海洋國家型計畫，致力打造永續的海洋台灣。
管碧玲指出，她自112年1月31日上任後，已迅速完成海洋產業發展條例、海洋污染防治法及海岸巡防機關器械使用條例的立(修)法工作，並以「三安、四海」向社會精準詮釋海委會的國家使命及任務，大力提升海委會及所屬單位的社會能見度，同時善用其在國會累積17年深厚的影響力及溝通力，在立法院能獲得朝野不分黨派支持，使海委會今(113)年的預算幅度增加近3成。
管碧玲並指出，海委會112年十大亮點政績中，在三安(國安、治安、平安)的作為，大力改善海巡同仁執法、設備與待遇三大環境，推動千里援漁，四重保護，並與AIT合作成立AMVER台灣隊，實踐全球互助，提升補助地方政府海域安全經費3.5倍與啟用海遊通Go Ocean App，及成立海巡志工團隊等，以強化整體海域安全環境。
在四海(海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展)部分，已修正海洋污染防治法及相關子法，建立海污檢舉獎勵制度，公私協力維護海洋潔淨，成立海廢再生聯盟，海廢回收再利用比例達到51%新高，完成藍碳方法學研擬，完備海豚與海龜救援網絡(MARN)並救援468隻鯨豚，擴展友善釣點達157處，啟用全台首座親子垂釣區等多項施政成果，達到海洋生態保(復)育及寓教於樂等亮眼成效。