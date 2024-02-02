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第14屆國泰世華旭村盃足球賽百場熱血切磋　劃下美好句點

▲第14屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」1月22日在台東市市長陳銘風(中)、國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左三)見證下盛大開踢。（圖／品牌提供）
▲第14屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」1月22日在台東市市長陳銘風(中)、國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左三)見證下盛大開踢。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

第14屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」，1月22日在台東市市長陳銘風、台東縣教育處長蔡美瑤、國泰世華銀行基金會董事長李明賢見證下盛大開踢，今年共吸引32支來自全台各地，以及1支從日本遠道而來隊伍，齊聚台東豐里國小切磋球技。經歷為期4天、超過100場熱血拚搏後，該屆賽事於1月25日圓滿落幕，最終由新北市蘆洲國小笑納男生組冠軍、新北市自強國小勇奪女生組冠軍，為今年賽事劃下美好句點。

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這屆「國泰世華旭村盃」可謂高手雲集，除了有全國學童盃與全國少年盃前四強的台灣隊伍，更首度邀請日本J聯盟梯隊成員的「和田SC隊」跨海來台參賽，希望透過與國際球員的實戰切磋，為國內足球小將們帶來更多刺激與成長。此外，六年前曾為旭村盃在豐里國小種下「台東足球希望樹」、人稱「足球爺爺」的日籍教練黑田和生，也特地錄音獻聲捎來祝福，勉勵學子們享受足球與人生。

同時，為促進臺灣體壇女足發展，旭村盃亦連續兩年舉辦女生組競賽，共吸引8支女生隊伍前來報名，最終新北市自強國小展現團隊堅強心理素質與絕佳默契，以4：1輕取台東太平國小，登上女子組后座。男生組則由新北市蘆洲國小以2：0完封新北市樂活鷹，強勢奪下男子組冠軍。

秉持關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，同時響應台灣足球前進世界100強目標，國泰世華銀行基金會連續8 年贊助球賽經費，已成為基層教育開春最重要體育賽事之一，堪稱培育台灣少年足球菁英的搖籃。國泰世華銀行基金會董事長李明賢更每年親赴現場替學童加油打氣，李明賢表示：「國泰世華銀行基金會樂於做孩子們的體育推手，期許小球員們藉由運動培養自律好習慣，進而發揮所長，踢出屬於自己未來的無限可能。」

除了以球會友外，為培養球員的球感、耐心及專注力，賽事亦有規劃「顛球競賽」，該屆表現最優的球員蔡曜鴻，在限時三分鐘內完成563下顛球，踢出平均每秒超過 3下的驚人好成績，展現過人控球能力。今年顛球競賽亦持續開辦親子組賽事，不少孩子在場邊聲嘶力竭的為自己的家長加油，成功促進親子互動、增進家庭情感交流。

「國泰世華旭村盃」更積極將「永續」價值觀傳遞給所有學童，落實打造「無痕球場」，樹立台灣環保球賽標竿，競賽期間全面使用環保餐具，且不得使用寶特瓶、一次性便當盒等，同時必須維持環境整潔，實施垃圾、廚餘分類；獎牌以學校所種的龍柏樹枝製作，既環保又別具意義。此外，本屆旭村盃也延續傳統，號召球員書寫比賽心得，將比賽的寶貴回憶記錄下來，並從中評選出三名優選、三名佳作的球員，頒發「旭村足球博士獎」；最後一日的選手之夜，小選手們更登台展現精心排練的才藝，囊括舞蹈、唱歌、戲劇與樂器演奏等，展現允文允武的亮眼表現。

國泰世華銀行基金會《大樹計畫-讓幼苗長成大樹》計劃，20年來不間斷，累計扶助逾28萬名學童安心上學，多年來，基金會發現弱勢家庭的孩子常因生活中沒有足夠資源、家人陪伴不易，容易缺乏自信。因此開辦《大樹計畫-體育贊助》計劃，自2014年起已贊助124支體育隊伍、11場運動賽事，合計補助費用達新台幣1400萬，盼透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，並能在競爭中發掘自我、提升自信。

▲旭村盃共吸引33支來自全台及日本的隊伍齊聚台東豐里國小切磋球技，最後由蘆洲國小笑納男生組冠軍寶座。（圖／品牌提供）
▲旭村盃共吸引33支來自全台及日本的隊伍齊聚台東豐里國小切磋球技，最後由蘆洲國小笑納男生組冠軍寶座。（圖／品牌提供）

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