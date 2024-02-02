第14屆國泰世華旭村盃足球賽百場熱血切磋　劃下美好句點

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同時，為促進臺灣體壇女足發展，旭村盃亦連續兩年舉辦女生組競賽，共吸引8支女生隊伍前來報名，最終新北市自強國小展現團隊堅強心理素質與絕佳默契，以4：1輕取台東太平國小，登上女子組后座。男生組則由新北市蘆洲國小以2：0完封新北市樂活鷹，強勢奪下男子組冠軍。
秉持關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，同時響應台灣足球前進世界100強目標，國泰世華銀行基金會連續8 年贊助球賽經費，已成為基層教育開春最重要體育賽事之一，堪稱培育台灣少年足球菁英的搖籃。國泰世華銀行基金會董事長李明賢更每年親赴現場替學童加油打氣，李明賢表示：「國泰世華銀行基金會樂於做孩子們的體育推手，期許小球員們藉由運動培養自律好習慣，進而發揮所長，踢出屬於自己未來的無限可能。」
除了以球會友外，為培養球員的球感、耐心及專注力，賽事亦有規劃「顛球競賽」，該屆表現最優的球員蔡曜鴻，在限時三分鐘內完成563下顛球，踢出平均每秒超過 3下的驚人好成績，展現過人控球能力。今年顛球競賽亦持續開辦親子組賽事，不少孩子在場邊聲嘶力竭的為自己的家長加油，成功促進親子互動、增進家庭情感交流。
「國泰世華旭村盃」更積極將「永續」價值觀傳遞給所有學童，落實打造「無痕球場」，樹立台灣環保球賽標竿，競賽期間全面使用環保餐具，且不得使用寶特瓶、一次性便當盒等，同時必須維持環境整潔，實施垃圾、廚餘分類；獎牌以學校所種的龍柏樹枝製作，既環保又別具意義。此外，本屆旭村盃也延續傳統，號召球員書寫比賽心得，將比賽的寶貴回憶記錄下來，並從中評選出三名優選、三名佳作的球員，頒發「旭村足球博士獎」；最後一日的選手之夜，小選手們更登台展現精心排練的才藝，囊括舞蹈、唱歌、戲劇與樂器演奏等，展現允文允武的亮眼表現。
國泰世華銀行基金會《大樹計畫-讓幼苗長成大樹》計劃，20年來不間斷，累計扶助逾28萬名學童安心上學，多年來，基金會發現弱勢家庭的孩子常因生活中沒有足夠資源、家人陪伴不易，容易缺乏自信。因此開辦《大樹計畫-體育贊助》計劃，自2014年起已贊助124支體育隊伍、11場運動賽事，合計補助費用達新台幣1400萬，盼透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，並能在競爭中發掘自我、提升自信。