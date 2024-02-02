過年紅包、年終這樣用！小資理財投資術 搞懂零股交易只要3分鐘
薪水增加幅度跟不上物價漲幅，房價居高不下，讓年輕人生活得苦哈哈，節省度日比不上積極開源，投資就是增加收入的一種管道，使得投資人開戶年輕化。證交所統計發現，截至去年底，投資人開戶人數中，20到30歲開戶人口突破該年齡層5成，帶動零股、定期定額、ETF成交值創新高。為吸引更多小資族，證交所近日推出「零股交易快易懂」影片，片長不到3分鐘，以淺顯易懂介紹零股交易技巧及注意事項，提供拿到年終獎金或過年紅包，還不知道要如何運用的投資人參考。
記者魏妤庭／台北報導
根據證交所統計發現，截至去年底為止，投資人開戶人數達到1,251萬人，有53％民眾持有交易帳戶，其中20歲到30歲的開戶人口，已經突破該年齡層的5成，年輕族群參與提升，也帶動了零股、定期定額，以及ETF成交量皆創下新高紀錄。
此外，證交所表示，盤中零股成交值，自從實施以來，已增加15倍，零股成交戶數也從32萬戶增加到113萬戶，顯示零股交易已經成為小資族最便利的理財投資管道。
為了吸引更多手頭有些小錢，想要透過投資理財的小資族，證交所近日製作「零股交易快易懂」影片，全長不到3分鐘，內容除了介紹零股交易，與盤中、盤後零股交易有什麼不同外，也說明零股與整股市場的差異，還有零股交易的注意事項。
另證交所也製作「定期定額投資股票及ETF」影片，則是介紹定期定額投資股票及ETF的便利性與特性，透過紀律性的投資，不用再費心力研究高低點進場時機，長期持有可以降低平均成本，有效分散風險，穩健且長期獲利的投資，也是適合小資族理財方法。