黃萬隆執教生涯「集大成」之作　高國豪談恩師：共通點是渴望贏球

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高國豪身高只有179，在職籃中就算打到一號也是偏矮的，但他在P.League+兩次進入年度第二隊、3次進入防守第一隊，能夠隨時用一次精彩的表現點燃全場，在第二季的總冠軍賽中，他頂著張宗憲投進那一記誇張的三分球，至今仍讓人印象深刻。本賽季他場均14.87分4.53籃板4.53助攻，兩分球命中率50.38%，三分球命中率32.79%，是能夠爭MVP的水準。攻城獅將他作為和洋將同等級的發動點，這就是他的能力和天賦。
最不像松山高中的球員 黃萬隆這樣教高國豪
HBL有兩間學校的球員一看就知道是從哪間學校出來的，一間是松山、一間是能仁，能仁的球員奔放、處理球的決斷快速有創意；而松山的則是意志如鐵，熱愛身體碰撞，執行力強。
但很顯然高國豪並不像是松山出來的球員，他打球很有自己的風格，而且作為一名一號位球員，他進攻本能極強，對比賽的創造力也並未被抹殺。黃萬隆在栽培他時下了很多功夫和耐心，而且顯然願意因材施教，沒有只為堅持自己的哲學就強加理念在高國豪身上。
就如黃萬隆本人所說的，「當教練是一門必須不斷精進的技術」，相信他在執教高國豪時，改變了一些執教哲學，融會貫通過去的執教經驗，將之應用在帶領這位天才後衛身上。高在HBL的三年都是耀眼的明星，他能看到你、我看不到的東西，找到在某個時候正確掌管比賽方式——那就是儘管在如今數據分析如此精密、準確的環境下，我們仍然對某些個別球星的直覺感到敬畏的原因。
高國豪一直保留著他作為進攻球員的原始野性，而且在離開松山後，他也將這支球隊的招牌防守給帶進職業隊。高國豪防守出色的原因有兩個，第一自然還是老天賞飯吃，他很強壯，下身力量出色，橫移速度好，可以去對抗身材比他更好的球員；而另一方面他的防守判斷很好，也不會去懼怕去對抗，而且可以很專注地將同樣的防守強度強度延續到整場比賽，而這方面顯然是從松山帶出來的。
這一點高國豪自己說的最好：「態度、待人真誠、堅定的意志，這幾個心態是我從黃教練身上學到最多的！如果真的想成為一個好的球員，用講的很簡單，但是黃教練在帶隊時，他自己親自下來用行動告訴我們，連他這年紀都可以做到，為何我們不行？」高國解釋說，松山的精神其實就在於對一件事一以貫之的投入，「他（黃萬隆）非常投入在訓練上，心態非常Tough，每天很早到，也都陪我們練球、做瑜伽，而且他在場上與場下是完全不同的人，在場上或許有時候會很討厭他，可是我知道他是為了我好，下場後我們又變成家人、朋友、兄弟，在我人生中同時扮演很多角色。」
高國豪和黃萬隆的共通點是渴望贏球 學會適時放手讓其發揮
或許是經歷了職籃的洗禮，黃萬隆在執教後半期開始慢慢在威嚇和鼓勵上取得平衡，偶而也會和球員開一些玩笑，雖然他仍然在一些方面有所堅持，但已經在處理這種關係上更有經驗，也做得更好了。面對高國豪，他沒有揠苗助長，也沒有放任其野蠻生長，而是保留了他的特性，同時嚴厲地要求其態度，打磨其技巧。
高國豪說，黃萬隆當年很常特別指導自己，針對他缺乏、還不夠的技能加以強化，「甚至會把歷年來他在國內、國外學到的任何經驗跟我分享，並每天一點一滴的教導我，用最直接、嚴格的方式強迫我吸收，這同時也是我成長最快的一段時期。」
高國豪透露松山高中的練習就如同外界傳聞的那樣辛苦，他和黃萬隆之間的共通點就是渴望贏球，而在這個目標之下，黃萬隆「會適時放手讓我發揮我的優勢跟技能」。
「我自己也很清楚教練希望我趕快進步，才會用最嚴格、高標準來要求我，那時候我就是抱著多聽、多學、勇敢做的心態去吸收他給我的指導，真的很感謝他曾經這樣指導我！」高國豪如此說道。
高國豪感嘆時間過得快 當年和黃萬隆擁抱那一刻仍記憶猶新
如今高國豪已經在職業隊站穩腳跟，而黃萬隆也將從高中教練的身分引退，走向生涯的另一個階段，前者回憶兩人一起經歷過的事時也感嘆：「時間過得好快。」
高國豪表示，自己和黃萬隆之間最深刻的一次回憶是高一那年擊敗泰山高中奪冠，兩人有了第一次擁抱，「那一場冠軍賽我面對國強（哥哥），很多部落的朋友來現場看球，最後黃教練帶領我們拿下冠軍，那是我們一起拿下的第一座冠軍。我記得當下我跟教練第一個擁抱，那個擁抱五味雜陳，我們一起流下眼淚，太多情緒的一次擁抱。那一年真的是豐收、情緒很滿的一個學期，所以那一次擁抱我印象深刻。有時候回顧那年的比賽影片，我到現在都會雞皮疙瘩...」
「感覺我在松山給他帶時像是前幾天的事。就連我在松山的那三年，我也覺得時光飛逝，但我內心為他感到很開心，也很恭喜他，很期待他的下一步規劃。不管未來如何，人生中充滿高低起伏，祝福教練未來在任何領域，都能像他以前指導我們一樣『堅持下去』。希望他一路順風，平安健康，身體最重要！」。兩人的故事都還沒結束，關於籃球也還有很多需要堅持。