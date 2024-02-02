蠢蠢欲動！千億級債券ETF加1 00687B超夯、每日成交逾5萬張
Fed最新1月利率決議出爐，不出市場預期維持基準利率在 5.25%到5.50%不變，加上利率點陣圖亦顯示，本輪升息過程正式告終，2024年起將進入降息階段，市場預期今年將降息3碼，2025年及2026年則將分別降4碼與3碼。債市曙光乍現，投資人搶進債券ETF，帶動國泰20年美債00687B一月以來（1月2日至2月1日)，日均成交量突破5萬張，昨（2日）規模正式衝破新台幣千億元，晉身台灣前五大債券ETF，躋身千億級債券ETF陣容。
記者許家禎／台北報導
國泰20年美債00687B基金經理人江宇騰表示，隨降息最快可望於5月啟動，債券市場即將迎來明朗的資金行情，00687B因此成為市場熱門標的，2023年就緊急追募了5次之多。集保資料亦指出，00687B的受益人數從2023年底的126,070人，短短一個月即成長1.6萬人，來到142,858人（截至1月26日），建議投資人可留意近期價格，分批佈局債市。目前債券價格仍在低點，若以00687B持債平均17年來看，預估殖利率下降1%，價格就有機會上漲17%，未來除了穩定領息，還有機會再賺到可觀的資本利得。
江宇騰說明，受惠通膨降溫趨勢，近期債券市場相關的重要數據顯示，聯準會有望實現經濟軟著陸的主要目標，2024年聯準會降息只是時間早晚，或累計多少碼數。再者，根據1月美銀經理人調查顯示，經理人預期未來一年短年期債券收益率趨於下降比率由前期的87%攀高至91%，該比率創下2001年以來新高，看好未來債市表現相當明確。若對2023的債券表現沒有信心，也可以觀察從去年10月以來，多檔債券ETF已經由黑翻紅，入場風險相對更低，想要趁機撿便宜的話，搭上這波降息前的明確趨勢應是好選擇。
若已經滿手股票型ETF，想要加碼債券ETF該如何選起？江宇騰也建議，債券市場不外乎公債跟公司債，若手上資金較豐沛，鎖定的是未來降息後的資本利得，推薦長年期的商品，例如00687B追蹤彭博20年期（以上）美國公債指數，主因長天期債券價格受升、降息影響大，特別是進入降息循環後，債券價格反彈最凶猛、幅度最大的就是存續期間長的長天期債券，後市價差應可期待。00687B目前價格約31元，相較2年前還要40元以上，等於打了七折，甜甜的價格也助攻基金自2023第四季後買氣持續增溫。
※【NOWnews 今日新聞
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