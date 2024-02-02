醫界大老找柯文哲喬「綠白合」？民眾黨還原全貌批吳崢惡意曲解

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周榆修表示，柯文哲回電，卻被說成主動致電醫界大老，替黃珊珊求立法院長，並且願意支持副院長頭蔡其昌，根本是子虛烏有。
周榆修表示，柯文哲非常敬重陳永興，抱持善意態度回電，卻被惡意曲解，柯文哲於電話中同意將訊息傳給黨團討論，並且將民眾黨臨時舉行線上會議的決議傳給陳永興：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，副院長的選舉我們會看院長的選舉再來決定」，並且明確表示「我們不會投新潮流」。
周榆修強調，不只民進黨，包括國民黨也有許多人來聯繫穿梭，但是民眾黨堅持走自己的路。周瑜修也證實，民進黨前主席卓榮泰也曾主動聯繫黃珊珊。
柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，這事件全貌原本是長這樣子，前面有非常多的人來穿梭，但是後來被掐頭去尾變成只有柯文哲致電醫界大老，變成民眾黨主動與民進黨高層聯繫，希望支持黃珊珊，這個很重要的內容被刪掉，「其實是民進黨來爭取民眾黨支持，他們的條件非常明確是可以換掉游錫堃，可以支持黃珊珊，副手部分希望民眾黨能夠投給蔡其昌。」
陳智菡表示，很遺憾游錫堃盡心盡力，為敗選負責請辭立委職務，反觀民進黨總召柯建銘不停放話，敗選還沒承擔責任，她遺憾民進黨找人穿梭，卻略過不談，指民眾黨單方面求官，因此必須嚴正聲明，痛批吳崢身為民進黨發言人，不知道事情全貌，卻以偏頗回應誣陷柯文哲和民眾黨，他們完全無法接受，對未來政黨合作恐怕將蒙上陰影。陳智菡強調是陳永興來聯繫，絕不是柯文哲沒頭沒腦主動致電陳永興。
媒體詢問是否仍會對吳崢提告，陳智菡表示，原本希望民進黨能透過發言人來澄清，因為今天時間比較晚，但是下週仍會對吳崢提告。