韓國瑜選上立法院長！民眾黨、民進黨還在吵架　柯文哲致電內幕曝

醫界大老找柯文哲喬「綠白合」？民眾黨還原全貌批吳崢惡意曲解

▲民進黨發言人吳崢爆「柯主動致電綠營挺珊昌配」，民眾黨舉行記者會還原醫界大老致電全貌，並將對吳崢提告。（圖／記者呂炯昌攝，2024.02.02）
▲民進黨發言人吳崢爆「柯主動致電綠營挺珊昌配」，民眾黨舉行記者會還原醫界大老致電全貌，並將對吳崢提告。（圖／記者呂炯昌攝，2024.02.02）

記者呂炯昌／台北報導

第11屆立法院正副院長昨日選舉，民眾黨推派立委黃珊珊角逐立院龍頭，強調「團進團出」不跑票。不過，民進黨發言人吳崢稱民眾黨主席柯文哲近日透過關係，主動透過醫界大老致電綠營高層遊說促成「珊昌配」。在綠營醫界大老陳永興今（2）日下午發表公開信後，柯文哲辦公室晚間緊急舉行記者會還原全貌，並批吳崢不了解全貌，惡意曲解，下週仍將提告。

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民眾黨秘書長周榆修表示，針對立法院長選舉一事，柯文哲接到民進黨多方來訊，希望能夠討論立院龍頭選舉合作，綠營各路人馬聯繫柯文哲，也有代表民進黨高層人士來柯辦，請柯文哲與陳永興通話。陳永興主動打電話給柯文哲不通，只好再請張金堅聯絡柯文哲。

周榆修表示，柯文哲回電，卻被說成主動致電醫界大老，替黃珊珊求立法院長，並且願意支持副院長頭蔡其昌，根本是子虛烏有。

周榆修表示，柯文哲非常敬重陳永興，抱持善意態度回電，卻被惡意曲解，柯文哲於電話中同意將訊息傳給黨團討論，並且將民眾黨臨時舉行線上會議的決議傳給陳永興：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，副院長的選舉我們會看院長的選舉再來決定」，並且明確表示「我們不會投新潮流」。

周榆修強調，不只民進黨，包括國民黨也有許多人來聯繫穿梭，但是民眾黨堅持走自己的路。周瑜修也證實，民進黨前主席卓榮泰也曾主動聯繫黃珊珊。

柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，這事件全貌原本是長這樣子，前面有非常多的人來穿梭，但是後來被掐頭去尾變成只有柯文哲致電醫界大老，變成民眾黨主動與民進黨高層聯繫，希望支持黃珊珊，這個很重要的內容被刪掉，「其實是民進黨來爭取民眾黨支持，他們的條件非常明確是可以換掉游錫堃，可以支持黃珊珊，副手部分希望民眾黨能夠投給蔡其昌。」

陳智菡表示，很遺憾游錫堃盡心盡力，為敗選負責請辭立委職務，反觀民進黨總召柯建銘不停放話，敗選還沒承擔責任，她遺憾民進黨找人穿梭，卻略過不談，指民眾黨單方面求官，因此必須嚴正聲明，痛批吳崢身為民進黨發言人，不知道事情全貌，卻以偏頗回應誣陷柯文哲和民眾黨，他們完全無法接受，對未來政黨合作恐怕將蒙上陰影。陳智菡強調是陳永興來聯繫，絕不是柯文哲沒頭沒腦主動致電陳永興。

媒體詢問是否仍會對吳崢提告，陳智菡表示，原本希望民進黨能透過發言人來澄清，因為今天時間比較晚，但是下週仍會對吳崢提告。


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