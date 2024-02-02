才領養1小時！牧羊犬「遭退回收容所」呆坐門口　原因氣炸17萬人

我是廣告 請繼續往下閱讀
志工原以為瑪許即將迎來一個溫暖的新家，沒想到才短短1小時，瑪許就被領養人退回收容所內，志工們看到瑪許再次出現都感到相當震驚。領養人表示，他覺得瑪許體型太大隻，因此後悔認養，才會將瑪許送回收容所內。
不過，志工直言，安那托利亞牧羊犬的平均體重本來就是80至150磅（約36至68公斤），而瑪許今年1歲大，體重約為78磅（約35公斤），已經算體型小隻的了。瑪許被送回收容所後，也露出相當疑惑的表情，似乎是不知道為何再度回到這裡，自己是否做錯了什麼事。所幸不久後，瑪許再度找到新的領養人，並順利地展開新的生活，迎來幸福的結局。
影片曝光後，引來超過17萬人按讚，眾人紛紛留言直呼，「可憐的寶貝」、「這對狗狗來說太殘酷了」、「這人領養前都不需要先做功課嗎」、「至少那個認養人把瑪許帶回來了，而不是拋棄了牠」。
@heathersshelterpals#smores #shepherd #anatolianshepherddog #shelter #shelterdog #dog #dogvideo #ca #modesto #california #stanislaus #adopt #adoptme #adoptdontshop #fyp #helpme #saveme #pet #cute #goodboy #stray #sad #rescue #family
♬ Little Life - Cordelia
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁