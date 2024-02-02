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才領養1小時！牧羊犬「遭退回收容所」呆坐門口　原因氣炸17萬人

▲美國一間動物收容所，有隻安那托利亞牧羊犬日前被人申請領養，沒想到狗狗才送養1個小時，就被領養人退回所內。（圖／翻攝自TikTok）
▲美國一間動物收容所，有隻安那托利亞牧羊犬日前被人申請領養，沒想到狗狗才送養1個小時，就被領養人退回所內。（圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

令人心碎又憤怒！美國一間動物收容所，有隻安那托利亞牧羊犬（Anatolian Shepherd）日前被人申請領養，沒想到狗狗才送養1個小時，就被領養人退回所內，對方的理由竟是「狗狗體型太大隻」，因此突然不想養了，讓志工聽了相當難受，也讓17萬名網友十分心疼狗狗的遭遇。 

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收容所志工希瑟（Heather Gee）近日在影音社群平台TikTok貼出影片，向大眾訴說這段故事。原來該隻安那托利亞牧羊犬名為瑪許（S'mores），於2024年1月19日以流浪犬身分進入收容所，並在1月25日被人領養走。 

▲美國一間動物收容所，有隻安那托利亞牧羊犬日前被人申請領養，沒想到狗狗才送養1個小時，就被領養人退回所內。（圖／翻攝自TikTok）
▲志工原以為瑪許即將迎來一個溫暖的新家，沒想到才短短1小時，瑪許就被領養人退回收容所內。（圖／翻攝自TikTok）
志工原以為瑪許即將迎來一個溫暖的新家，沒想到才短短1小時，瑪許就被領養人退回收容所內，志工們看到瑪許再次出現都感到相當震驚。領養人表示，他覺得瑪許體型太大隻，因此後悔認養，才會將瑪許送回收容所內。 

不過，志工直言，安那托利亞牧羊犬的平均體重本來就是80至150磅（約36至68公斤），而瑪許今年1歲大，體重約為78磅（約35公斤），已經算體型小隻的了。瑪許被送回收容所後，也露出相當疑惑的表情，似乎是不知道為何再度回到這裡，自己是否做錯了什麼事。所幸不久後，瑪許再度找到新的領養人，並順利地展開新的生活，迎來幸福的結局。 

▲美國一間動物收容所，有隻安那托利亞牧羊犬日前被人申請領養，沒想到狗狗才送養1個小時，就被領養人退回所內。（圖／翻攝自TikTok）
▲不久後，瑪許再度找到新的領養人，並順利地展開新的生活，迎來幸福的結局。（圖／翻攝自TikTok）
影片曝光後，引來超過17萬人按讚，眾人紛紛留言直呼，「可憐的寶貝」、「這對狗狗來說太殘酷了」、「這人領養前都不需要先做功課嗎」、「至少那個認養人把瑪許帶回來了，而不是拋棄了牠」。 

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