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春節出遊攻略！下週連4天有雨、最冷「跌破10°C」　回溫要等初三

▲除夕、初一最冷剩攝氏12度至13度，局部地區再少攝氏1至2度，低溫下探攝氏10度，回溫要等初三之後。（圖／記者葉政勳攝）
▲除夕、初一最冷剩攝氏12度至13度，局部地區再少攝氏1至2度，低溫下探攝氏10度，回溫要等初三之後。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

喜迎春節連假前！將陸續迎來兩波天氣變化，第一波是禮拜天（3日）晚上到禮拜一鋒面通過，下週三（6日）華南雲雨區影響到初一，連4天有雨，除夕夜各地感受濕涼，加上冷空氣接力南下，強度達大陸冷氣團等級，除夕、初一最冷剩攝氏12度至13度，局部地區再少攝氏1至2度，低溫下探攝氏10度，回溫要等初三之後，初一前水氣偏多，未來溫度還有下修機會。

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中央氣象局預報員黃恩鴻預報指出，接下來將陸續迎來兩波天氣變化，第一波是週日晚上到下週一有鋒面影響，接下來是下週三有大陸冷氣團加華南雲雨區影響。

明日天氣與今天類似，仍受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，溫暖偏熱；週日東北季風減弱，剩下迎風面東半部、恆春半島局部短暫雨，西半部多雲到晴，北台灣氣溫回升至攝氏25、26度。

週日有晚上鋒面影響至下週一（2/5），水氣增多，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部多雲有零星雨，各地高溫下降，北台灣攝氏20度至21度，中部也略降1至2度。

▲（圖／中央氣象署）
▲接下來將陸續迎來兩波天氣變化，第一波是週日晚上到下週一有鋒面影響。（圖／中央氣象署）
下週二（2/6）東北季風增強、冷空氣南下，高溫、低溫皆下降，北台灣偏涼，北部高溫攝氏19度至20度，低溫剩下攝氏15度，其他地區低溫攝氏17度至19度；剩下迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星雨。

下週三（2/7）冷空氣一路影響到週五，逐日降溫攝氏1至2度，強度可達到大陸冷氣團強度，尤其除夕大陸冷氣團加上華南雲雨區影響，各地感受濕冷，最凍時機在除夕、初一（2/9、2/10），北台灣剩下攝氏12度至13度，局部空曠地區會再低攝氏1至2度，下探攝氏10度左右，初三後各地才會逐步回溫。

下週三華南雲雨區東移，將影響到初一，雖然水氣足夠但溫度條件沒有配得太好，因此降雪機率偏低，不過未來溫度有機會下修，冷氣團有機會再增強，後面環境水氣不一定會轉乾，不過會減少一些。

▲（圖／中央氣象署）
▲最凍時機在除夕、初一（2/9、2/10），北台灣剩下攝氏12度至13度，局部地區會再低攝氏1至2度，下探攝氏10度左右。（圖／中央氣象署）

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