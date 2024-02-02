HBO GO回歸！冰與火之歌、哈利波特都可看 台灣大電信獨家69元起
HBO GO強勢回歸！擁有許多強檔美劇的串流平台HBO GO，原先與CatchPlay合作，在去年底下架，當時讓不少美劇迷們大嘆可惜！現在新的合作夥伴正式公開，台灣大哥大宣布攜手華納兄弟探索集團推出HBO GO電信獨家方案，於即日起至2月14日，申辦12個月HBO GO方案，每月只要69元，《冰與火之歌：權力遊戲》、《哈利波特》全系列以及即將上映的《何百芮的地獄毒白》都可以在春節期間收看。
記者周淑萍/綜合報導
根據台灣大表示，為了積極拓展影視內容布局，再度宣布深化合作，與影音串流平台「HBO GO」強強聯手，推出市場最低價HBO GO電信獨家方案。台灣大用戶每月僅需90元，即可支援3個裝置同時觀看，並同步跟播HBO及Max原創影集、好萊塢票房鉅片與全球知名IP，像是《哈利波特》全系列、艾美獎神劇《冰與火之歌：權力遊戲》、《白蓮花大飯店》、《最後生還者》與《繼承之戰》等。
此外，全新的HBO亞洲原創製作、由郭書瑤主演2024開春最嗆辣的紓壓喜劇《何百芮的地獄毒白》，也將於2月10日在HBO GO獨家首播；歡慶獨家合作，台灣大即日起至2月14日，加碼推出新春快閃優惠，申辦12個月HBO GO方案，每月只要69元，再抽1,000元mo幣。
HBO GO單一帳號最多可分享至10個裝置，同時支援3個裝置觀賞，台灣大哥大推出電信獨家「年訂案」，市場最低價每月僅需90元，2月14日前訂閱，還享新春快閃優惠，年訂案每月69元，另有「季訂案」每月95元，及「月訂案」每月150元的等多重訂閱方式。