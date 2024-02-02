特企／春節送禮第一首選「乖乖」　好運攏總來！

馬上就要迎接農曆春節了，今年不妨來點創意的年節祝福吧！特別是過年期間，來點富有吉祥寓意又老少咸宜的國民經典零嘴「乖乖」絕對能幫你送到對方心坎裡。為了迎接龍年，乖乖今年也特別應景，在全聯、家樂福等通路都有上架特色產品，不僅送禮自用兩相宜，搭配乖乖自身的吉祥涵義也讓大家龍年「福氣好運龍總來」，不論是職場、愛情、家庭都乖乖，快看看有哪些選擇吧！
本報訊
祈求好運整年乖乖 多款乖乖迎龍年
大家都知道乖乖能夠幫助機台乖乖聽話，但你知道乖乖除了能守護機台、也能幫忙守護大家的職場、家庭、愛情嗎？其實乖乖不只有平安的含義，更有祈求好人緣、工作順利、財源滾滾的吉祥寓意喔，因此特別是趁著新年送禮，不管你是要祝福朋友戀情乖乖、工作夥伴財運乖乖、還是期許全家人健康、工作乖乖，都可以透過乖乖來傳達你的祝福，今年就帶著意義獨具的創意新年禮與最愛的人團聚，一起迎接新的一年吧！
龍年新春採買秘笈！送禮吃、聚會吃陪你過好年
而為了陪大家在2024龍年迎接滿滿好運，乖乖也特別推出兼具視覺、味覺雙重饗宴的多款喜氣組合，不管是送給工作上的夥伴、還是走春時準備給親戚、朋友們都有適合的款式。像是和朋友、姐妹、工作夥伴出遊走春，就可以帶上全聯獨家販售的這款「超級平安袋」的包裝組合，把手設計好攜帶，透過春聯袋上的吉祥字樣，祝福對方平安過好年，可愛的包裝送人自用都很適合。
另外如果是過年圍爐、親友聚會，乖乖和家樂福也攜手推出多款有趣又喜氣的組合，像是六面不同主題的設計「乖乖骰子箱」祈求各方面都能好運乖乖；另外還有嚴選台灣在地米搭配熱炒口味椒鹽龍珠的「乖乖敲可愛組合箱」，每箱附贈乖乖造型按摩敲敲槌1只，好吃又紓壓。最後值得一提的還有星星點心「星想事成綜合包」，讓奇米星成為你的許願星，2024年所有事情都能星想事成，帶著你的夢想星勇往直前。
講了這麼多，新的一年無論是希望機台乖乖、客戶乖乖、戀情乖乖、財運乖乖、身體乖乖、小孩乖乖，都能用乖乖傳達你的美好心意，除了實體門市販售外，在電商通路也都可以購買得到，現在就一起用滿滿正能量迎接新的一年吧。詳情請見乖乖官網春節專區。