金秀賢消失2年變房產大亨！砸2億買一套公寓 名下共有3間7億房子
南韓演員金秀賢，因演出韓劇《來自星星的你》都敏俊教授一角瞬間爆紅，有著180公分身高以及出眾外貌的他，因而成為了萬千少女的男神。不過金秀賢自從2021年出演韓劇《某一天》後，已有長達2年的時間沒有接演電視劇，也鮮少更新動態，讓不少粉絲相當好奇他的近況。沒想到近日傳出，金秀賢今年以88億韓元（約新台幣2億657萬元）的價格在聖水洞購入公寓，他目前名下已擁有總計300億韓元（約新台幣7億582萬元）的3戶房產，晉升「房產大亨」。
記者張芸婷／綜合報導
據韓媒《bizhankook》報導，金秀賢最近在首爾最昂貴地段之一「聖水洞Galleria Foret」買下了一套公寓，而過去金秀賢就曾在該地段買了2戶，目前他已在同一地區擁有3戶房產。
金秀賢在今年元月5日以88億韓元買下3房3衛90坪的公寓。而該地段近年房價升值，加上過去買的2戶，推算金秀賢的房地產資產高達300億韓元。
事實上，金秀賢已消失在螢幕一段時間了，自從2021年演出韓劇《某一天》後，已有兩年時間未有電視劇作品播出，而他與金智媛主演的新劇《淚之女王》原先預計去年下半年播出，卻因還在拍攝延至今年3月播出。如今，金秀賢買房的消息傳出，令久未聽到他動態粉絲們又驚又喜。
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