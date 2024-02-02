黃萬隆學生已在職籃執教　許皓程笑著回憶當年「錯過中韓戰」趣事

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黃萬對練球很要求 做不好就從早做到晚 因此錯過中韓大戰
許皓程談起恩師只有滿滿感謝，直言黃萬隆在高中籃壇長期耕耘，雖然還年輕（53歲），但現在也差不多會有往下一步層級挑戰的想法和企圖心，而自己對他只有祝福和感謝。
「很感謝黃教練高中時候的指導，不管在技術和觀念上，都在高中時期打下很好的底子，才有機會繼續在籃球這條路上前進，現在也獲得不錯的發展。」許皓程球員生涯從2003年打到2016年，也是SBL相當有實力的一名後衛，退役後他也繼續在籃壇深耕，傳承自己當年在松山所學。
談到當年在松山高中的回憶，許皓程笑說，「特別的回憶就是一直跑、一直滑(笑)」，他透露在自己高三那年，有一天星期六，下午要去看中華隊對韓國的比賽，為此球隊還特地將練球提前到早上，但到中午本來應該要收操坐車了，結果黃萬隆卻沒有要停的意思，最後「變成邊聽廣播邊練」。本來球員們還期待可以看下半場，結果那天卻是一直練到結束也沒看到比賽。許皓程補充說，因為當天練球時，有很多人做錯，因此黃萬隆就要求重做，他們也就這樣一直從早練到晚。
當年輸「三民五虎」可惜 但進冠軍戰已經超乎預期
而許皓程當年在松山高中就讀時，比較可惜的是，他最終並沒有和黃萬隆一起拿到過HBL冠軍。不過談到在88學年度當時錯失冠軍，前者表示可惜的感覺一定會有，不過事實上球對當年能打進到冠軍賽已經是很驚奇的事了。
「因為那時候的球隊陣容，只有許澤鑫和另一個前鋒有打過國中聯賽，其他人包括何守正、陳聖亞、劉權德、林玠禾和我自己都沒有打過國中聯賽。」許皓程說，當年和三民家商的冠軍賽是兩戰制，輸掉當然會覺得可惜，但自己也是很正面去看待這個結果，因為黃教練給大家的觀念「就是要正向面對所有事情」。
就如同高國豪說過的一樣，許皓程也表示自己從黃萬隆和松山高中學到最多的就是堅持到底，「堅持！堅持到底！對喜愛的事物要保持熱情，這包括執教熱情，然後要做最完整的準備和最壞的打算」。