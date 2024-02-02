為都市客家爭取資源 李昆澤爭取盤花公園建設經費7262萬
為配合高市府規劃改建為結合客家元素的公園，高雄市立委李昆澤先後向中央爭取設計暨監造經費550萬，協助高雄市客委會改變朝向盤花公園設計方向，後續再向行政院客委會爭取到7262萬施作盤花公園場域再造整體景觀工程，預計2024年4月底動工，2025年12月前完工，李昆澤希望工程如期如質進行，全力打造良好的客家社區文化環境。
記者郭凱杰／高雄報導
為著重客家重點發展區域整體的空間規劃及發展，同盟路的新客家文化園區，對面的三民一號公園，市府規劃改建為結合客家元素的公園，今天李昆澤立委與客委會周江杰副主委視察盤花公園的進度。
為改善三民一號公園缺乏特色風貌，李昆澤便透過行政院客委會的客庄創生環境營造計畫，進行活化都市整體景觀環境，將以客家先民遷徙的概念，並結合盤花意象，以自然環境為媒介呈現客家獨特的文化，戮力達成客家文化傳遞兼具寓教於樂的活動推廣場域，未來也可以作為客家社團展演的空間。
李昆澤指出，為改變都市客家資源邊陲化的困境，曾向中央提案修改客庄認定條件，為都市客家爭取更多資源，過去全力爭取客委會補助1650萬，建置火焰蟲客語沉浸式非營利幼兒園，以及三民二號公園的新客家文化園區戶外遊樂設施1203萬，讓客家文化得以傳承及茁壯。
李昆澤認為，三民區是重要的客家聚落，作為高雄市推廣客家文化的重要據點，李昆澤會持續為客家文化保存繼續努力，投注更多資源保存客家傳統，讓客家文化源遠流長。