韓國瑜新官上任！下周一首度主持朝野協商　還要盡快確定這些人事

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新科立委雖然已經報到，但開議日仍未定，也就是不確定哪一天要邀請行政院長率內閣到立法院施政報告。因新舊立委交接，有些立委辦公室仍在整修，加上農曆年將近，而慣例上通常是會選擇禮拜五開議，因此藍綠兩大黨都傾向是23日開議。不過民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，立法院應立即上工，他的開議底線是16日。
韓國瑜召集的第一次朝野協商是下周一，若黃國昌堅持底線不退讓，新國會就會出現第一次表決，用表決決定開議日，藍綠兩黨用人數輾壓民眾黨，但未來三黨恐怕就再無互信基礎。但韓國瑜要如何說服民眾黨，或是如何讓三黨取得共識，將是韓國瑜的第一個考驗。
二、立法院人事案
韓國瑜上任後，可提名立法院秘書長。根據立法院預算，秘書長年薪約245萬元，另有每月約4萬元特別費。另外也可以提名2名有給職顧問，列13到14職等，月薪也約10萬元左右。未來這幾位韓國瑜的分身會由誰擔任，外界也相當好奇。
三、民主基金會
外交部為推動國會外交，2003年起成立台灣民主基金會，當時的立法院長王金平任首屆董事長，並在2016年卸任，之後依慣例都由立法院長擔任董事長。根據民主基金會組織章程，立法院院長、總統府秘書長、外交部長，其餘董事，政黨代表依比例分配席次，未來行政、立法分屬不同政黨，董事長是否確定就會是韓國瑜，也有待朝野討論。
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