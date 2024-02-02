泰開心！高雄熊現身小港機場　喜迎首批泰國旅客

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高閔琳表示，泰國政府宣佈自去年11月10日起對台灣旅客免簽政策，更加速高雄與曼谷兩地在觀光旅遊、智慧城市、美食文化、節慶活動、宗教信仰等領域的深入交流。
高閔琳指出，隨著 AirAsia 新開通每週四班的「高雄—曼谷」航線，將能迎來更多泰國遊客，從高雄入境暢遊台灣，體驗這個多元、開放、熱情又友善的城市，也為高雄觀光產業注入國際新量能、拓展新南向商機；高雄豐富的山海河港景觀和不斷進步的市容街景，定能讓泰國旅客留下深刻印象。2月25日前，高雄還有2隻可愛的黃色小鴨在愛河灣，熱烈歡迎泰國和全世界的旅客來高雄相見歡。
泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓 Sarima Chindamat 表示，去年11月開始泰國開放對台灣旅客免簽後，吸引很多台灣人赴泰觀光，相信AirAsia開航高雄直飛曼谷之後，能夠更吸引更多還沒前往過泰國的旅客初訪曼谷；同時也很歡迎高雄民眾從曼谷鄰近區域探索泰國的美，像是芭達雅、華欣、泰國第二大島「象島」等，而泰國潑水節也即將到來，歡迎高雄民眾到泰國曼谷體驗潑水節的熱鬧。
泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya說明，自從國際旅行開放後，AirAsia便積極陸續恢復航班，我們可以感受出台灣民眾對於泰國旅遊的喜愛，加上目前泰國開放免簽制度，讓台灣旅客可以更容易輕鬆玩泰，享受各種泰式美食、景點與購物，謝謝台灣消費者一直以來的支持，也請期待我們未來將提供更多高CP值的航線選擇。
觀光局也提醒來台的旅客除觀賞黃色小鴨外，在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站），還能享受「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」超 Chill 假期，冬日暖陽照著可愛又療癒的黃色小鴨，愛河灣瞬間化身成大型浴缸，為高雄這座充滿想像力的海港城市帶來冬日熱潮。
此外，在16-18號碼頭，還有設置一系列大型地景裝置、遊具、美食市集及藝文展演等活動，讓旅客在歡笑聲中度過美好時光。觀光局提醒市民和海內外遊客，多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。