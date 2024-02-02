直接砍半！世界先進資本支出降到38億元　首季出貨估季減6到8%

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至於去年全年總營收382.73億元，年減25.96%，稅後淨利73.7億元，減少51.76%，全年每股稅後純益4.43元。晶圓出貨量部分則年減25%、平均售價年減7%，因產能擴增使成本增加，且終端需求減緩，產能利用率來到58%，部分影響被新台幣匯率貶值效益抵銷。第四季及全年業外收益增加，因受惠利息收入及處分投資利益挹注。
展望2024年第一季，世界先進總經理尉濟時表示，由於半導體需求在年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期第一季晶圓出貨量將減少6到8%，平均售價約略持平，毛利率降至21到23%間。
但尉濟時指出，部分粗線寬產品晶圓需求相對穩定，小面板驅動IC及電源管理晶片產品比重將會提升。另第一季受到歲修及工作天數短少影響，晶圓產能約季減3%，淡季效應下，車用、工業用客戶調整庫存，目前訂單能見度約2到3個月，產能利用率從53%降至50%。
此外，世界先進去年資本支出約76億元，今年資本支出預估再降至38億元，年減近50%，有6成用於晶圓五廠第四季月產能增至1.5萬片相關設備，其餘4成為其他廠區例行維修及設備優化。尚無擴及12吋廠投資計畫，仍停留在評估狀態。