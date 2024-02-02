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直接砍半！世界先進資本支出降到38億元　首季出貨估季減6到8%

▲世界先進今年資本支出直接砍半，從76億降至38億元。（圖／取自YT104聯合招募世界先進積體電路VIS製程簡介中文版）
▲世界先進今年資本支出直接砍半，從76億降至38億元。（圖／取自YT104聯合招募世界先進積體電路VIS製程簡介中文版）

記者魏妤庭／台北報導

晶圓代工大廠世界先進今（2）日召開線上法說會，對第一季營運展望保守，出貨季減6到8%，產品組合優化使平均售價約略持平，毛利率降至21到23%之間。同時，因今（2024）年受到總體經濟未明確且成熟製程供過於求的情況，產能預估僅微增加1%，資本支出估計砍半至38億元。

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世界先進今日下午召開線上法說會，去年第四季稅後純益約為 23.88 億元，每股盈餘（EPS）1.46元，因終端需求復甦遲緩，供應鏈提前備貨後持續庫存調整，維持審慎下單態度，出貨量達到48.9萬片，季減9.1%、年增約11%。雖面臨價格競爭，但產品組合優化使平均售價約略持平，產能利用率下滑則影響毛利率，表現符合法說時預期。

至於去年全年總營收382.73億元，年減25.96%，稅後淨利73.7億元，減少51.76%，全年每股稅後純益4.43元。晶圓出貨量部分則年減25%、平均售價年減7%，因產能擴增使成本增加，且終端需求減緩，產能利用率來到58%，部分影響被新台幣匯率貶值效益抵銷。第四季及全年業外收益增加，因受惠利息收入及處分投資利益挹注。

展望2024年第一季，世界先進總經理尉濟時表示，由於半導體需求在年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期第一季晶圓出貨量將減少6到8%，平均售價約略持平，毛利率降至21到23%間。

但尉濟時指出，部分粗線寬產品晶圓需求相對穩定，小面板驅動IC及電源管理晶片產品比重將會提升。另第一季受到歲修及工作天數短少影響，晶圓產能約季減3%，淡季效應下，車用、工業用客戶調整庫存，目前訂單能見度約2到3個月，產能利用率從53%降至50%。

此外，世界先進去年資本支出約76億元，今年資本支出預估再降至38億元，年減近50%，有6成用於晶圓五廠第四季月產能增至1.5萬片相關設備，其餘4成為其他廠區例行維修及設備優化。尚無擴及12吋廠投資計畫，仍停留在評估狀態。

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