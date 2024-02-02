韓國瑜選上立法院長！民眾黨、民進黨還在吵架　柯文哲致電內幕曝

拒收祝賀花籃、婉謝年節禮盒　黃國昌「戰神歸位」單挑藍綠兩大黨

▲黃國昌重返立法院。（圖／朱永強攝，2024.01.24）
▲黃國昌重返立法院。（圖／朱永強攝，2024.01.24）

記者何哲欣／台北報導

立法院昨選出新院長韓國瑜，藍綠白三黨總召也到位，新國會即將揭幕。回鍋的民眾黨立院黨團總召黃國昌，不改過去雷厲風行的戰神風格，開議前就退回當時立法院長游錫堃與秘書長林志嘉等人花籃，也拒收部會祝賀花籃、其他立委的年節賀禮，且不顧藍綠兩黨已談好23日才要開議，要求下周二立法院就應開議，要韓國瑜盡速召集朝野協商。

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一月下旬新的民眾黨立院黨團開始運作，立法院三長送花籃到黨團祝賀，黃國昌請助理退回，他說，如果是自己要做公關，他沒意見，但用到立法院公帑，他就覺得不適當。

此外，新科立委陸續進駐研究室，各部會也都會送花籃祝賀，不過黃國昌也拒收。有其他黨立委透露，農曆新年要到了，送禮物到黃國昌辦公室，也遭黃的助理婉拒。

黃國昌要立法院盡速開工，下周二就應開議，邀請行政院長陳建仁率部會首長報告，不過因中間還有農曆年，藍綠兩大黨都希望23日再開議。

不具名的國民黨團立院黨團幹部說，農曆年到了，大家都要回選區跑行程，且有的新立委辦公室都還沒裝潢好，無法辦公，行政院準備施政報告也需要時間，不可能立刻就要立法院開工。該人士說，黃國昌過去的協商策略一向如此，都踩很硬，凸顯自己與藍綠的不同，「但他這樣，通常只是讓藍綠更團結。」

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