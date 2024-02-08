巧連智紙本沒了怎麼辦？兒科醫揭家長應對「3要點」

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📍紙本月刊沒了，自己找一本
針對紙本書的使用，麥建方表示，紙本書的翻閱、家長陪伴互動過程中，可以提供孩子動作、聲音、觸摸、圖形、語言刺激，這些都不是電子設備能夠取代的，尤其翻閱書本是非常細緻的手部動作，紙本書可以提供孩子很好的練習機會，且紙本書的觸感、穩定與持續性閱讀是無法被3C產品替代的。
對於巧連智月刊即將停刊、家長陷入焦慮，麥建方鼓勵照顧者們，「如果巧連智沒把書寄來了，就自己去書局買吧！雖然更辛苦一點，但也可以買到更符合需要的東西，這樣也很好。」
麥建方解釋，當巧連智不再把兒童教材內容直接送上門，家長又很希望孩子通過紙本書學習時，可以花點時間、做點功課，親自到書店為孩子挑選，在翻閱書本內容時，也會對內容更有掌握，比單方面的接收雜誌訊息更具有主動性。
此外，麥建方也鼓勵家長在選購書本的過程中、帶著孩子一起。他解釋，帶著孩子一起去書店選購，除了可以通過直接互動、了解孩子喜好，挑選出孩子最喜歡的書籍外，也能增加彼此的對話，促進健康的親子關係發展，同時也讓孩子看看不同的環境，得到不同的社會經驗。
📍玩具挑選要看「使用年齡」
此外，巧連智雜誌通常會在寄送雜誌時，附上適合訂閱者年齡的玩具。麥建方說，孩子的遊戲有分為不同階段，比如假扮階段、互相合作階段，這些都要通過遊戲才能達成，而這些附贈的玩具有出版社把關過年齡、相較之下比較安全，且觸摸、感受物品質感，都是學習的重要過程。
當月刊走向數位化、玩具也不再跟著雜誌一起來，家長就得自己挑選孩子的玩具。麥建方提醒，買玩具絕不是讓孩子「有得玩」就好，很多意外事故都是忽略產品標示或警語造成的。
因此，麥建方指出，安全的玩具應該會明確的標示使用者年齡建議、產品成分等，家長可以多留心，過程中也會明白，照顧一個孩子有這麼多細節要注意，若真的不了解，也可以請兒科醫師提供進一步的協助。
📍別把3C產品當「數位保母」
如果家長準備跟著出版商一起轉型、把3C產品、當作孩子數位學習的媒介，麥建方也特別呼籲，千萬不要把3C產品當作「電子保姆」、丟給孩子後就完全不管，不論手機、平板、電視，都應該被視為互動工具，家長的陪伴依舊是孩子學習過程中不可少的要素。
麥建方建議，家長在孩子進行數位學習時，也可以像紙本書學習那樣、陪在孩子身邊，適時提供互動、對話與引導，看影片的時候也可以與孩子對話，不論是討論劇情、畫面，或是對於人物行為的感覺，都是可以的，這樣的互動也能彌補一些數位學習的不足之處。