融合藝術與醫療 高禾醫院展出「霧中的詩篇」藝術個展
秉持藝術與醫療融合的理念，高禾醫院即日起至3月30日止，於藝術走廊展出當代藝術家李益成《霧中的詩篇》個展。展覽中的三個系列作品《失 焦-無序的解構》、《失焦-自然及城市系列》和《形式之內》皆深入探討形式之外的存在，從宏觀的「存有」到微觀的線條中的「存在」，這一過程在虛擬和真實的時空中發生。
記者陳美嘉／高雄報導
高禾醫院院長許庭源表示，高禾醫院的宗旨是「科技救人、創新服務」，透過預防醫療和健康檢查的結合，致力於促進全民健康。每年，高禾醫院定期舉辦藝術展覽，更在醫療環境中融入藝術作品，期望為民眾提供更加愉悅的治療體驗。許庭源強調，藝術不僅是一門專業，更能與生活創造連結，透過李益成藝術家的作品所呈現的朦朧感，既可能是創作者內心的表達，也可能是觀賞者心靈的映照。
李益成透過失焦的手法和微觀的觀察，創造出一種獨特的距離美感。這種距離並非疏離，而是一種抽離感，使觀者能夠更自由地詮釋 和感受作品。他在畫面中運用豐富的視覺經驗、線條、光線和色彩，強調「點」 的單純、「線」的誠實、「面」的滄桑與歲月，這些元素共同構成了作品的多重層次和意義。透過無數線條堆疊的軌跡，在創作中逐漸勾勒出一個成形的畫面，反映了李益成對於創作過程的深思熟慮和對當代意義的不斷探索。