刮刮樂買「這2款」最內行！8年彩券行員工全說了　實測竟爽中3萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO先是說「100元刮刮樂我不推薦」，因為100元刮刮樂中獎機率偏低，不是沒中就是中100元，開出頭獎機率很低，但至少能回本。1000元刮刮樂則是30%推薦，因為刮了不是沒中，就是只中500元，連要回本都很難，「真心覺得超級不划算」。
原PO接著點名，300元刮刮樂50%推薦，雖然得到的獎金比200元刮刮樂高，但較高的獎金並非每一本都有，中獎率沒高到哪裡去，「彩券行做那麼久，我看過最大獎也才15000而已」。至於200元刮刮樂原PO則是60%推薦，其中又以頭獎200萬款式最佳，主打中獎機率50％反而不推薦，不是打平就是沒中。200元刮刮樂回本率頗高，且款式又很多種，兼顧趣味性。
最後，500元刮刮樂及2000元刮刮樂都是80%推薦，原PO表示，500元刮刮樂推薦頭獎500萬的，目標並非頭獎，而且一本裡頭都有一張必中5000元，運氣好的話就會挑中，但不推100％中獎率的款式，因為通常都是刮到100元居多。至於2000元刮刮樂對原PO而言就是拚運氣，也沒有中獎技巧，但回本率算高。
原PO也特別分享，她某年過年和同事搭班，「我們都會注意拆的500元刮刮樂有沒有開出5000元」，2人下班後選了客人不要的號碼來刮，沒想到幸運中了6張5000元，光是一個過年就賺進3萬元，實測結果相當驚人。
事實上，臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日整理了2024年「17款刮刮樂」的期望值，100元面額的刮刮樂期望值最高為「攏好運」及「良橙吉時」，中獎率為33.14%；200元面額的刮刮樂期望值最高的是「百萬年終獎金」，中獎率33.72%。500元面額的刮刮樂則以「大發利市」為賠率最低。