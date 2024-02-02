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刮刮樂買「這2款」最內行！8年彩券行員工全說了　實測竟爽中3萬

▲一名在彩券行上班超過7年的女員工，發文透露各種面額刮刮樂的推薦排行，其中她最推500元及2000元的刮刮樂。（圖／記者林調遜攝）
▲一名在彩券行上班超過7年的女員工，發文透露各種面額刮刮樂的推薦排行，其中她最推500元及2000元的刮刮樂。（圖／記者林調遜攝）

記者賴禹妡／綜合報導

農曆過年就快到了，不少人喜歡在新年期間購買刮刮樂試試手氣，對此就有一名在彩券行上班8年的女員工，發文透露各種面額刮刮樂的推薦排行，其中她最推500元及2000元的刮刮樂，甚至某次過年下班後，她和同事在店內買500元刮刮樂，還選客人不要的號碼來刮，竟幸運刮中了6張5000元，瞬間賺進3萬元。 

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一名網友在Dcard上發文，她自稱在彩券行上班約7至8年，每年各種大小賽事及過年都有參與，她按照經驗推薦大家玩多少面額的刮刮樂。原PO透露，刮刮樂面額分為100、200、300、500、1000、2000元，通常200元刮刮樂只有快接近過年才會有。 

原PO先是說「100元刮刮樂我不推薦」，因為100元刮刮樂中獎機率偏低，不是沒中就是中100元，開出頭獎機率很低，但至少能回本。1000元刮刮樂則是30%推薦，因為刮了不是沒中，就是只中500元，連要回本都很難，「真心覺得超級不划算」。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲原PO在彩券行上班約7至8年，每年各種大小賽事及過年都有參與，她按照經驗推薦大家玩多少面額的刮刮樂。（圖／記者林調遜攝）
原PO接著點名，300元刮刮樂50%推薦，雖然得到的獎金比200元刮刮樂高，但較高的獎金並非每一本都有，中獎率沒高到哪裡去，「彩券行做那麼久，我看過最大獎也才15000而已」。至於200元刮刮樂原PO則是60%推薦，其中又以頭獎200萬款式最佳，主打中獎機率50％反而不推薦，不是打平就是沒中。200元刮刮樂回本率頗高，且款式又很多種，兼顧趣味性。 

最後，500元刮刮樂及2000元刮刮樂都是80%推薦，原PO表示，500元刮刮樂推薦頭獎500萬的，目標並非頭獎，而且一本裡頭都有一張必中5000元，運氣好的話就會挑中，但不推100％中獎率的款式，因為通常都是刮到100元居多。至於2000元刮刮樂對原PO而言就是拚運氣，也沒有中獎技巧，但回本率算高。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲原PO表示，500元刮刮樂推薦頭獎500萬的，目標並非頭獎，而且一本裡頭都有一張必中5000元，運氣好的話就會挑中。（圖／記者林調遜攝）
原PO也特別分享，她某年過年和同事搭班，「我們都會注意拆的500元刮刮樂有沒有開出5000元」，2人下班後選了客人不要的號碼來刮，沒想到幸運中了6張5000元，光是一個過年就賺進3萬元，實測結果相當驚人。 

事實上，臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日整理了2024年「17款刮刮樂」的期望值，100元面額的刮刮樂期望值最高為「攏好運」及「良橙吉時」，中獎率為33.14%；200元面額的刮刮樂期望值最高的是「百萬年終獎金」，中獎率33.72%。500元面額的刮刮樂則以「大發利市」為賠率最低。 

▲臉書粉專「小資yp投資理財筆記」分析2024刮刮樂期望值，得出各個價位最值得購買的刮刮樂有哪些。（圖/小資yp投資理財筆記授權提供）
▲臉書粉專「小資yp投資理財筆記」分析2024刮刮樂期望值，得出各個價位最值得購買的刮刮樂有哪些。（圖／小資yp投資理財筆記授權提供）

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