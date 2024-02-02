張國榮突獻聲！辛曉琪隔空對唱《金枝玉葉》歌曲激動哽咽
「療傷天后」辛曉琪今（2）日舉行《療傷那天後》首場演唱會，出道超過30年，她第一次站上Legacy舞台開唱，帶來26首經典歌曲，並以「隔空對唱」的方式，與已逝港星張國榮表演他主演的電影《金枝玉葉》插曲〈眉來眼去〉，辛曉琪唱到哽咽、情緒激動，透露當年與張國榮無緣合唱往事。
記者黃雅琪／台北報導
辛曉琪在今日的演唱會上，與已逝港星張國榮「隔空對唱」〈眉來眼去〉，唱到情緒激動處突然哽咽：「讓我平復一下情緒！」她透露當年錄完〈眉來眼去〉這首歌之後，無緣與張國榮一起合唱，也從來沒公開唱過，此次隔空對唱她很感激滾石唱片授權，完成心中遺憾。
除了帶來電影插曲〈眉來眼去〉之外，辛曉琪也獻唱〈愛上他不是我的錯〉拉開序幕，緊接著貼緊主題「療傷」，帶來〈荒唐〉、〈女人何苦為難女人〉、〈迷途〉、〈別問舊傷口〉等曲目，並感性地表示：「這是第一次在Legacy唱歌給大家聽，感覺和每個人距離又更近了，真的很開心，就像很親近的朋友般，這30幾年，謝謝大家一直陪伴左右，因為有你們，才有今天的舞台，希望今天的表演可以為大家充滿電，以正能量迎接未來每一天！」
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