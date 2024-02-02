李亦伸專欄／湖人交易詹姆斯消息「非常荒謬」！機率近乎0

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湖人打算交易老詹消息來系洛杉磯體育記者David Pingalore，這位老兄透露，「湖人首要目標是交易老詹，湖人總管Rob Pelinka正在尋求適合球隊，且確定已經有一支球隊展開追求。」
講得跟真的一樣。你相信嗎?
今天有很多媒體、同業、球迷忍不住探詢我消息真假，我的回應是，「這樣的匿名消息操作非常搶眼吸睛，他達到目的了，但這是非常荒謬的消息，湖人放棄爭冠?我不認為，又有那一支球隊有能力端出湖人願意交易老詹的籌碼?我不認為，另外更重要判讀關鍵在於，湖人現在最大問題可能是教練，不是老詹，怎麼會有交易老詹的消息，根本胡說八道。」
因此我的看法是，湖人交易老詹的機率和可能不只是小於1%，而是幾近於0。
幾個細節、分析判讀跟大家分享。
1、湖人上賽季那種樣子都能打到西區決賽，今年老詹和Anthony Davis都是近三年來最健康一季，幾個重要配角包括Austin Reaves、Jarred Vanderbilt、八村壘都能融入團隊，湖人只需要再搭上一到兩個關鍵角色球員，把防守拉上來，更努力打球，湖人會比上季更有爭冠機會。
這也是為什麼湖人一直想要交易D'Angelo Russell，換進一個後場精英，防守對位一流的3D型球員。
2、湖人上季西區決賽被金塊4：0橫掃，非常丟臉，湖人輸在那裡，湖人就栽在第五、第六這兩個角色球員完全失去作用，他們是D'Angelo Russell、Dennis Schroder兩名後衛陷入整季最低潮。另外就是湖人教練Darvin Ham沒能用好前鋒Jarred Vanderbilt。
湖人即使現在看起來還是讓人失望，球員打球不夠努力，防守有一場沒兩場，但湖人依舊是爭冠級別球隊，湖人今年球季爭冠目標還沒有「宣判死刑」。
交易老詹，等於湖人放棄今年球季和未來幾年，這是無法置信的操作，根本不可能。
3、很多球隊都想要得到老詹，騎士有了老詹就能奪冠，雷霆有了老詹，馬上會成為總冠軍球隊，溜馬有了老詹，立刻就是爭冠最熱門，聯盟生態將立馬改變。
但這些球隊為了得到老詹，他們付出的恐怕不只是三個首輪籤，至少還要搭上兩個先發球員+一個年輕潛力球員，這是沒有球隊可以承擔交易內容。
所有重建球隊都沒有能力交易老詹，因為他們全部拿不出能讓湖人點頭的交易籌碼。所以這消息接近是假的，湖人計畫交易老詹的機率幾近於0。
4、老詹自己會要求「賣我」嗎?不可能。
老詹很清楚，沒有一支爭冠級別球隊有能力付出交易代價後還能保持爭冠陣容，老詹待湖人拚一拚，等一等操作，不管是球員交易還是換教練，湖人仍有機會爭冠，絕對比被交易更有機會奪冠。
生涯再奪一冠，對老詹來說遠比跟兒子一起打NBA更重要、更關鍵、更有歷史意義，老詹跟兒子一起打NBA只是時間問題，一定可以實現。
老詹不會要求交易，湖人也不會想要交易老詹，這就是我的解讀。