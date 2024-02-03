今日我最匯／新台幣周線連2升 但專家估封關前升破31元機率不高
新台幣兌美元本周五（2/2）在美元指數轉弱、台股重新登上萬八及外資匯入之下，收升在31.243元，累計1周下來升值6.2分，週線連2升，升值0.2%。由於下周一台股就封關，下周三則是新台幣農曆年前最後交易日，市場也關注新台幣能否延續升勢。目前看來，由於美國公布1月就業數據表現超乎市場預期，美元指數、美債殖利率應聲走揚，日圓兌美元又貶破148，外匯專家預估，新台幣兌美元要升破31元機率不高，下周可能在31.2元至31.5元震盪整理，也不至於貶破31.6元。
記者顏真真／台北報導
新台幣兌美元2月2日在美元走弱及台股兩大利多支撐，漲幅迅速擴大，台股終場上漲91.82點，收在18059.93點，3大法人合計在台股買超146.32億元，其中外資買超151.39億元，並有匯出，再加上出口商年前拋匯需求推升，新台幣盤中一度衝上31.194元，強升1.44角，終場收31.243元，升值9.5分，累計1周下來升值6.2分，周升幅0.2%。
由於下周一台股將封關，緊接著隔兩天2月7日新台幣也將封關，新台幣能否延續升勢受關注。法人認為，美國聯準會主席鮑爾已表明，3月不太可能降息，除非未來看到更多通膨降溫證據，加上1月非農就業數據公布，有助支撐美元，不排除資金流向可能再起變化，尤其下周一台股也將封關，預料市場交投意願將逐漸淡靜，只是出口商農曆年前仍有拋匯需求，預期新台幣恐偏弱整理。
外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪也指出，美國就業數據表現好，美元就會強一點。不過，即便聯準會已表明3月不可能降息，市場仍押注5月降息，因此，他認為，新台幣兌美元不至於貶破31.6元，可能就在31.2元至31.5元震盪整理，要升破31元的機率也不高，只是也不排除在台股封關後，央行會有些動作，讓新台幣表現稍為強勢一點，因為新台幣強一點，國內通膨壓力就會小一點。